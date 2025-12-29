Siracusa, via libera al progetto di riqualificazione della pista Maiorca: investimento da 2,5 milioni

Il Comune di Siracusa ha approvato in linea tecnica il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per il progetto di valorizzazione e riqualificazione della pista ciclabile Rossana Maiorca per un investimento da 2,5 milioni di euro.

La determina, firmato dal dirigente Marcello Dimartino, rappresenta un passaggio preliminare ma fondamentale per avviare le successive fasi progettuali e attuative dell’intervento, inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026–2028. E segue l’esecuzione dei rilievi aerei georeferenziati propedeutici proprio alla redazione di un progetto di valorizzazione e riqualificazione dell’infrastruttura.

La pista ciclabile Rossana Maiorca, che si sviluppa lungo la costa nord della città, da via Riviera Dionisio il Grande attraversando le aree limitrofe a viale Tunisi e Mazzarrona, è considerata un’infrastruttura strategica per la mobilità dolce, lo sport e il tempo libero, oltre che un elemento chiave per la valorizzazione del paesaggio costiero ma negli anni il percorso ha evidenziato numerose criticità: pavimentazione deteriorata, staccionate in legno danneggiate, carenze e malfunzionamenti nell’illuminazione, assenza di segnaletica adeguata e pochi spazi attrezzati per la sosta e la fruizione panoramica. Condizioni che incidono negativamente sulla sicurezza degli utenti e sull’accessibilità, in particolare per le persone con disabilità.

Il Documento di Indirizzo alla Progettazione definisce gli obiettivi e le linee guida dell’intervento, che punta a una riqualificazione complessiva della pista ciclabile. Tra le opere previste figurano il miglioramento dell’accessibilità universale, la manutenzione straordinaria della pavimentazione, la realizzazione di nuove staccionate, l’installazione di segnaletica orizzontale e verticale, la creazione di punti panoramici con panchine e aree relax, oltre all’inserimento di arredi urbani come cestini e portabiciclette. È prevista anche la piantumazione di alberi e arbusti autoctoni per migliorare ombreggiatura ed estetica del percorso.

Il DIP contiene una stima economica preliminare pari a 2,5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni destinati ai lavori e 1 milione alle somme a disposizione dell’amministrazione. Al momento l’intervento riguarda esclusivamente la fase di pianificazione e progettazione, ma costituisce il presupposto necessario per l’avvio delle fasi operative.