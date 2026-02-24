Siracusa, via libera al progetto esecutivo dell’Archeoparco urbano: intervento da oltre 7,6 milioni di euro

Un altro passaggio importante per uno degli interventi di rigenerazione urbana più rilevanti previsti in città: il Comune di Siracusa ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’Archeoparco urbano nel quartiere Tiche. Il via libera è contenuto nella determina dirigenziale del 19 febbraio 2026, firmata dal dirigente del settore, Gaetano Brex. Nel provvedimento viene confermato anche il Rup, l’architetto Valeria Guzzardi. In concreto, si tratta dell’approvazione del progetto nella sua versione esecutiva, cioè quella che consente di definire in modo puntuale elaborati, quadro economico e assetto tecnico dell’intervento.

L’Archeoparco di Tiche rientra tra gli interventi finanziati nell’ambito dei programmi di rigenerazione urbana destinati ai Comuni per contrastare marginalizzazione e degrado e migliorare qualità urbana e ambientale. Il progetto del Comune di Siracusa era stato candidato con un importo iniziale di 6,9 milioni di euro ed è stato poi ammesso a finanziamento. Successivamente, il quadro è stato aggiornato con l’accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, che ha portato un’integrazione economica. Nella determina si ricorda inoltre che, dopo la rimodulazione delle risorse, l’intervento è uscito dalla misura Pnrr originaria, ma con copertura comunque garantita da altra fonte normativa.

Con l’approvazione del progetto esecutivo viene formalizzato un quadro economico complessivo di 7.608.882,60 euro. La parte principale riguarda i lavori e la progettazione già contrattualizzati, mentre il resto comprende somme a disposizione della stazione appaltante (forniture, rilievi, indagini, imprevisti, spese tecniche, collaudi, iva e altre voci) ed economie.

Tra i numeri più rilevanti riportati: importo contrattuale complessivo (lavori, progettazione e oneri della sicurezza): 4.326.580,65 euro; somme a disposizione: 2.183.210,75 euro; economie: 1.099.091,20 euro. Il Comune specifica inoltre che la copertura finanziaria è già disponibile sul capitolo di bilancio dedicato all’opera.

Il percorso che ha portato a questo atto è stato articolato. L’area, infatti, era già stata oggetto di attenzione da parte della Soprintendenza, che aveva chiesto verifiche preventive di interesse archeologico, con indagini e scavi. Per questo il Comune aveva affidato sia il servizio di indagine archeologica sia i lavori di scavo, passaggio necessario prima dell’avvio della progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento complessivo.

Nella determina viene richiamato anche il rapporto conclusivo di verifica della società incaricata della verifica del progetto, che ha espresso un giudizio positivo sulla documentazione, ritenendola completa, coerente e adeguata.

Un passaggio tecnico, ma decisivo, perché accompagna formalmente l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione.

Con questo provvedimento il Comune approva il progetto esecutivo dell’Archeoparco urbano di Tiche; il relativo quadro economico; la conferma della copertura finanziaria già impegnata. L’atto non comporta un nuovo impegno di spesa, trattandosi di somme già allocate. Si tratta quindi di un passaggio amministrativo fondamentale che avvicina ulteriormente la realizzazione dell’intervento, atteso nel quartiere Tiche come opera di rigenerazione urbana e valorizzazione dell’area.