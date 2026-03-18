Siracusa, via libera alla “rottamazione quinquies” dei tributi locali: sconti su interessi e sanzioni, esclusi i debiti con l’Agenzia delle Entrate

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato il regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali non versati. Dopo il lavoro di approfondimento della commissione Bilancio, presieduta da Simone Ricupero, e una serie di emendamenti rispetto alla proposta iniziale dell’amministrazione, arriva il via libera alla cosiddetta “rottamazione quinquies”.

La misura consente ai contribuenti siracusani di regolarizzare la propria posizione debitoria con il Comune per i carichi maturati fino al 28 febbraio 2026, ampliando quindi il perimetro rispetto alla prima ipotesi che si fermava a dicembre 2024. Rientrano nella definizione agevolata diversi tributi e canoni locali, tra cui Tari, Imu, Tasi per le annualità più datate, oltre al Cup, al canone unico patrimoniale e alle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, limitatamente agli interessi maggiorati su base semestrale nella misura del 10 per cento.

L’obiettivo del provvedimento è duplice: da un lato favorire i contribuenti in difficoltà, offrendo uno strumento più sostenibile per mettersi in regola, dall’altro incentivare il recupero delle entrate da parte dell’ente, riducendo il contenzioso e i tempi di riscossione.

Non è stato invece possibile includere nella rottamazione le cartelle esattoriali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Su questo punto, già in fase istruttoria, gli uffici di Palazzo Vermexio avevano espresso parere negativo, evidenziando i limiti imposti dalla normativa nazionale che non consente ai Comuni di intervenire su quei carichi.

Proprio su questo aspetto si è acceso il confronto in aula. Bocciato l’emendamento che puntava ad estendere la definizione agevolata anche ai debiti gestiti da AdER, proposta sostenuta, tra gli altri, dalla consigliera Daniela Rabbito insieme al consigliere Ricupero e appoggiata da diversi gruppi consiliari.

Rabbito ha espresso “profondo rammarico” per la mancata approvazione dell’emendamento, definito una proposta di buon senso che avrebbe ampliato significativamente la platea dei beneficiari, garantendo maggiore equità e uniformità di trattamento. Secondo la consigliera, l’estensione avrebbe rappresentato anche un’opportunità concreta per favorire il recupero delle entrate comunali, offrendo ai cittadini percorsi di rientro più accessibili.

“La bocciatura rappresenta un’occasione mancata per coniugare rigore e attenzione alle difficoltà dei contribuenti”, ha dichiarato, sottolineando come in questa fase sarebbe stato utile incentivare strumenti più inclusivi per la regolarizzazione dei debiti.

Resta comunque, da parte della stessa Rabbito, il compiacimento per l’approvazione del regolamento, atteso da tempo e ritenuto un primo passo importante per venire incontro alle esigenze della cittadinanza. L’impegno, ha aggiunto, è quello di riproporre in futuro soluzioni che possano ampliare ulteriormente le possibilità di adesione.

Con l’approvazione del regolamento, il Comune di Siracusa si dota dunque di uno strumento concreto per alleggerire il peso dei debiti locali e favorire una maggiore compliance fiscale, anche se il nodo delle cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione resta, almeno per ora, fuori dal perimetro dell’intervento.