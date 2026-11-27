Politica · Bilancio

Siracusa si prepara a vivere il Natale all’insegna della musica con due concerti gratuiti in programma nella Chiesa dello Spirito Santo, in Ortigia, per i quali sono stati stanziati complessivamente 35 mila euro. Ad annunciare gli appuntamenti è il vicepresidente del Consiglio comunale Ivan Scimonelli, che parla di un impegno mantenuto per la cultura e per la città.

Il primo appuntamento è fissato per il 18 dicembre con Gen Rosso Spiritual, tour che propone un repertorio musicale nel segno dell’incontro e dell’unione tra i popoli. Le richieste di partecipazione, secondo quanto riferito da Scimonelli, sono già numerose e fanno prevedere il tutto esaurito. L’organizzazione starebbe lavorando anche alla possibilità di una seconda data.

Il 22 dicembre sarà invece la volta di “Il Natale nel Mondo”, concerto del Coro e Orchestra della Camerata Polifonica Siciliana, per il quale sono stati ottenuti 12.500 euro. Sul palco saliranno 41 artisti: 24 coristi, 12 componenti dell’orchestra da camera, quattro solisti e il direttore.

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Il programma sarà incentrato sulle antiche melodie popolari siciliane legate alla Novena di Natale, trascritte e rielaborate dalla Camerata Polifonica Siciliana a partire dalla raccolta di Alberto Favara, figura di riferimento dell’etnomusicologia siciliana. Il repertorio ripercorre il cammino della Novena dall’Annunciazione fino all’arrivo dei Re Magi.

Un progetto musicale che negli anni ha raggiunto anche il pubblico discografico: negli anni Novanta diventò un disco, accompagnato dal racconto in dialetto dell’attore Pippo Pattavina. Alcuni brani sono stati inoltre interpretati da Katia Ricciarelli e Salvatore Fisichella in concerti natalizi trasmessi da Telemontecarlo e Rete4.

Il programma della serata sarà completato da canti natalizi della tradizione spagnola, sudamericana, americana, inglese e asiatica.

“Ho voluto che il Natale di Siracusa avesse una colonna sonora all’altezza della nostra città. Investire nella cultura significa investire nella comunità, nelle nostre tradizioni e nella bellezza di Ortigia“, afferma Scimonelli, che sottolinea come l’iniziativa rappresenti un impegno assunto e ora concretizzato.

Il vicepresidente del Consiglio comunale ringrazia inoltre don Gianluca Belfiore, la parrocchia di San Martino Vescovo e l’Arcidiocesi di Siracusa. La Chiesa dello Spirito Santo, dopo il restauro finanziato con fondi Pnrr, torna ad aprirsi alla città. “Restituire alla comunità uno dei gioielli del Lungomare di Levante con la musica e la gioia del Natale è il modo più bello per riaccendere i riflettori sulla sua storia“, conclude Scimonelli, invitando la cittadinanza a partecipare.