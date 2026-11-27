Politica · Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato l’emendamento alla variazione di bilancio 2026, presentato in aula dalla Capogruppo di Grande Sicilia, Gabriella Troia a nome dei Gruppi consiliari Noi per la Città, Ho Scelto Siracusa e Francesco Italia Sindaco.

La proposta prevede uno stanziamento complessivo di 620 mila euro per una serie di interventi concreti a beneficio della città: nuove alberature e cura del verde pubblico, sistemi di videosorveglianza, arredi urbani, attrezzature per il cimitero comunale, un’autobotte destinata alla Protezione civile e il sostegno al concerto di Santa Lucia e alle manifestazioni natalizie e di Capodanno.

“Un risultato importante, frutto di un lavoro condiviso e della volontà di dare risposte alle esigenze della città – ha detto la capogruppo di Grande Sicilia Gabriella Troia -. Abbiamo scelto di investire su interventi che riguardano la qualità degli spazi pubblici, la sicurezza, i servizi e la valorizzazione delle tradizioni cittadine. È la dimostrazione che, attraverso il confronto e la collaborazione istituzionale, è possibile individuare priorità e tradurle in scelte concrete per Siracusa“.

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L’approvazione dell’emendamento rappresenta un segnale di compattezza in Consiglio comunale e di attenzione verso il territorio. Le risorse consentiranno di intervenire su diversi aspetti della vita cittadina, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, rafforzare i servizi e rendere la città più accogliente e sicura, senza trascurare le occasioni di aggregazione e le tradizioni che ne caratterizzano l’identità.