Siracusa, via libera del Comune alla rottamazione Quinquies

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo sulla cosiddetta rottamazione quinquies dei tributi comunali, presentato dai consiglieri Nadia Garro e Matteo Melfi. Un provvedimento che apre a una concreta opportunità per i cittadini in difficoltà con il pagamento dei tributi locali, offrendo un percorso agevolato di regolarizzazione.

L’atto di indirizzo impegna l’amministrazione comunale a recepire quanto previsto dall’ultima legge finanziaria dello Stato, che consente anche ai Comuni di applicare la rottamazione ai tributi locali. L’obiettivo è quello di favorire l’emersione delle posizioni debitorie e sostenere i contribuenti che, per ragioni economiche o contingenti, non sono riusciti a rispettare le scadenze previste.

Nel corso della seduta è stato inoltre approvato all’unanimità l’emendamento a firma del consigliere Damiano De Simone (Forzisti Siracusa), che rafforza ulteriormente la portata sociale del provvedimento. L’emendamento invita l’amministrazione a prevedere l’abbattimento totale di sanzioni e interessi, lasciando a carico del contribuente esclusivamente il pagamento del tributo e delle somme dovute a titolo principale.

“È un segnale forte di maturità politica – ha dichiarato De Simone – e una scelta di buon senso in favore dei cittadini. Il nostro obiettivo è facilitare chi è in difficoltà a regolarizzare la propria posizione. Anche questo è inclusione sociale”. Il consigliere ha inoltre ricordato come la normativa lasci agli enti locali la facoltà di ridurre parzialmente o totalmente sanzioni e interessi, sottolineando che “in un Comune solido come Siracusa è possibile coniugare equilibrio finanziario e attenzione sociale“.

A rendere la misura ancora più accessibile è stata l’integrazione illustrata in aula dal consigliere Matteo Melfi, che prevede la possibilità di pagamento rateale per i cittadini che aderiranno alla rottamazione quinquies, così da alleggerire ulteriormente l’impatto economico sui contribuenti.

“Siamo soddisfatti di aver ottenuto un consenso così ampio su un tema così importante – hanno dichiarato Nadia Garro e Matteo Melfi –. Con queste misure vogliamo supportare i cittadini e garantire loro la possibilità di mettersi in regola senza ulteriori difficoltà“.