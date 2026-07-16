Siracusa, via libera della Covisod: gli azzurri sono ufficialmente iscritti alla Serie D

Sport · Disco verde

Adesso è ufficiale. Poco dopo le 14.30 la Covisod ha dato il via libera all’iscrizione del Siracusa al prossimo campionato di Serie D, mettendo la parola fine ai dubbi che avevano accompagnato le ultime settimane della società azzurra.

Dopo giorni di attesa e il completamento di tutti gli adempimenti richiesti, l’organo di controllo ha comunicato l’esito positivo della procedura (a breve la società dovrebbe fornire la comunicazione ufficiale dell’avvenuta iscrizione), consentendo al club aretuseo di presentarsi regolarmente ai nastri di partenza della stagione 2026-2027. Un via libera arrivato a poche ore di distanza da quello concesso all’Avola, segno del progressivo completamento delle verifiche da parte della Covisod sulle società aventi diritto.

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Per il Siracusa si tratta del primo, indispensabile passo verso la ripartenza. Dopo una stagione vissuta tra penalizzazioni, difficoltà economiche e retrocessione dalla Serie C, la società può finalmente guardare avanti e iniziare a programmare il futuro con la certezza della categoria.

Nelle intenzioni del presidente Alessandro Ricci, la prossima dovrà essere la stagione del rilancio, tanto personale quanto del calcio azzurro. Un nuovo inizio che dovrà inevitabilmente ricostruire il rapporto con la piazza dopo i difficili mesi appena trascorsi e che passerà attraverso la costruzione di una squadra competitiva per provare a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.

Dal punto di vista tecnico il primo tassello è già stato definito. La panchina sarà affidata a Gaspare Cacciola, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Marco Turati e a guidare la ricostruzione della squadra.

Resta invece quasi completamente da costruire la rosa. Dopo le numerose partenze seguite alla retrocessione, il direttore sportivo dovrà allestire un organico praticamente nuovo, individuando i profili giusti per affrontare un campionato che, come dimostrato negli ultimi anni, si preannuncia particolarmente competitivo.

L’iscrizione rappresenta dunque il punto di partenza e non quello d’arrivo. Da oggi il Siracusa può concentrarsi esclusivamente sul campo e sulla costruzione della nuova stagione, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle uno degli anni più complicati della propria storia recente.