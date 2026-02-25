Siracusa, via libera unanime alla mozione sulla salute mentale. Pd: “Ora azioni concrete per i giovani”

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato all’unanimità la mozione “Rete, coordinamento e iniziative sulla salute mentale”, presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico. Un passaggio politico significativo che porta al centro del dibattito istituzionale un tema a lungo rimasto ai margini, trasformandolo in un impegno formale per il Sindaco e la Giunta.

Soddisfazione è stata espressa dal gruppo consiliare dem e dalla Segreteria comunale dei Giovani Democratici, che parlano di “primo passo importante” verso una presa in carico più strutturata del benessere mentale dei cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Da oggi, infatti, l’amministrazione comunale è chiamata a inserire la salute mentale tra le priorità della propria agenda, rafforzando strumenti di prevenzione, informazione e coordinamento territoriale.

La mozione richiama dati significativi diffusi dal Ministero della Salute: a livello globale un adolescente su sette soffre di disturbi mentali e la salute mentale rappresenta una delle principali cause di morte tra i giovani. Un quadro che, sottolineano i proponenti, trova riscontro anche nel territorio siracusano, attraversato quotidianamente da fragilità e disagi, acuiti dall’impatto della pandemia da Covid-19 sul benessere psicosociale, soprattutto tra giovani e categorie vulnerabili.

Nel testo si chiarisce inoltre la necessità di distinguere tra disagio sociale e disagio patologico. Se sul piano clinico le competenze restano in capo al sistema sanitario, l’ente locale può e deve svolgere un ruolo determinante sul fronte della prevenzione e del coordinamento.

Tra gli impegni assunti dal Consiglio comunale figurano la promozione di campagne informative sui servizi psicologici già esistenti, il coinvolgimento delle famiglie attraverso percorsi formativi dedicati ai genitori, il rafforzamento della collaborazione con l’Asp per progetti – anche sperimentali – rivolti agli under 30 su temi come disturbi alimentari, depressione e bullismo, oltre al monitoraggio costante dei dati forniti dall’azienda sanitaria.

Prevista anche la creazione di una rete tra psicologi e counselor scolastici e universitari, con il Comune nel ruolo di coordinamento, per garantire interventi più efficaci e integrati.

Dal gruppo proponente arriva infine un appello a mantenere il tema fuori dallo scontro politico. “La salute mentale non può diventare terreno di divisione – sottolineano –. L’approvazione unanime rappresenta un segnale positivo, ma una mozione da sola non basta”.

Nella stessa direzione andava l’emendamento presentato nell’ultimo bilancio comunale, su impulso dei Giovani Democratici e depositato dal gruppo consiliare del PD, per istituire la figura dello psicologo di base e di emergenza per gli under 30 a livello comunale. Proposta che non aveva ottenuto il via libera dell’aula ma che, secondo i dem, conferma la necessità di affiancare agli indirizzi politici strumenti strutturali.

L’approvazione della mozione segna dunque un punto di partenza. L’obiettivo dichiarato è tradurre gli impegni in azioni concrete, in un coordinamento reale tra istituzioni e servizi e in risultati verificabili nel tempo, nell’interesse dei giovani e dell’intera comunità siracusana.