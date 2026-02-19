Siracusa, via Lido Sacramento. Gradenigo: “Pilastri già degradati dopo 2 anni. Com’è possibile il collaudo della Regione?”

Torna al centro del dibattito la messa in sicurezza di via Lido Sacramento, arteria strategica per i collegamenti con la zona balneare e l’Isola, chiusa a lungo dopo i dissesti che dal 2021 hanno segnato il tratto costiero.

A intervenire è Carlo Gradenigo, presidente di Lealtà e Condivisione, che in una nota dai toni duri parla di un esito “ampiamente previsto” e punta il dito contro l’impostazione dell’intervento realizzato circa due anni fa: “Siamo tornati in via Lido Sacramento a distanza di due anni – afferma – e ci troviamo davanti a uno scenario che avevamo temuto e segnalato. Il cemento dei pilastri risulta ‘esploso’, con i ferri d’armatura esposti alla salsedine e già arrugginiti. L’acqua continua a lavorare sotto, trascinando il terreno e indebolendo la base”.

Secondo Gradenigo, il nodo vero non sarebbe stato affrontato alla radice: la regimentazione delle acque di falda e di superficie, indicata più volte come punto critico sin dalle prime fasi successive al cedimento del 2021. “Non si può trattare un dissesto del genere come se fosse solo un problema di mareggiate – sostiene – perché qui la componente idrogeologica è decisiva. Se non si intercettano e governano le acque, si crea un effetto continuo di erosione e svuotamento del terreno”.

Il presidente di Lealtà e Condivisione richiama inoltre le denunce e le perplessità progettuali già espresse in passato, ribadendo che l’intervento non avrebbe tenuto “debitamente in conto la vera natura del crollo”, in particolare proprio il tema del drenaggio e della pressione esercitata dalle acque nel sottosuolo. Sul piano tecnico, invece, si è concentrato proprio sulla necessità di un sistema di drenaggio efficace e sulla tenuta complessiva del consolidamento.

Da qui la domanda politica e amministrativa, che Gradenigo mette nero su bianco: “Com’è possibile che la Regione abbia potuto collaudare tutto ciò?”. Un interrogativo che chiama in causa verifiche, controlli e responsabilità nella catena di validazione dell’opera, soprattutto alla luce delle criticità visibili oggi sul campo.