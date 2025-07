Siracusa, via Piave tornerà ad avere la sua fermata dell’autobus

Via Piave tornerà ad avere la sua fermata dell’autobus, anche se al momento solo nelle ore pomeridiane.

Ad annunciarlo il consigliere comunale Paolo Cavallaro. “Ringrazio il presidente della quarta commissione Angelo greco e tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza che, raccogliendo favorevolmente il mio ordine del giorno, hanno dato anche soddisfazione agli oltre 250 cittadini che in breve tempo hanno partecipato alla raccolta firme proprio per rivendicare una fermata del servizio di trasporto urbano – dice – Non appena saranno definiti alcuni passaggi burocratici, la linea 127 attraverserà via Piave a scendere per poi risalire da viale Luigi Cadorna, a chilometraggio invariato rispetto a quanto previsto nel contratto in essere. L’amministrazione comunale, con l’ Ufficio mobilità e l’assessore Pantano che ringrazio per la sensibilità dimostrata, ha assunto l’ impegno perché via Piave, con la nuova concessionaria che probabilmente sarà operativa ai primi del prossimo anno, veda esteso il servizio anche nelle ore antimeridiane. Questa è la politica che mi piace, la politica concreta, che al di là degli schieramenti, trova la sintesi in ciò che è l’interesse della collettività. Al di là delle tante criticità, che mi auguro presto possano trovare soluzioni e che sto puntualmente segnalando agli uffici, colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini a provare il servizio di trasporto urbano, per snellire il traffico e migliorare la vivibilità della città”.