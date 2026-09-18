Siracusa, via Pippo Fava diventa pedonale: Scimonelli ringrazia Marino e Pantano

Politica · Viabilità

Un tratto di via Pippo Fava, adiacente a piazza Ernesto Cosenza alla Pizzuta, diventa area pedonale. Il provvedimento arriva dopo le segnalazioni dei residenti e un percorso istituzionale che aveva già portato il tema all’attenzione del Consiglio comunale.

A commentare l’istituzione dell’area pedonale è Ivan Scimonelli, presidente della IV Commissione consiliare e capogruppo di Insieme, che rivendica il lavoro svolto dalla Commissione e ringrazia il consigliere di Forza Italia Leandro Marino, indicato come promotore dell’iniziativa, e l’assessore alla Viabilità Enzo Pantano.

“Quando una proposta nasce dall’ascolto dei cittadini e riesce a trasformarsi in un provvedimento concreto – afferma Scimonelli – è doveroso riconoscere il merito di chi l’ha portata avanti e di chi ha contribuito a renderla possibile“.

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La vicenda era stata già affrontata da SiracusaNews nel dicembre 2025, quando l’amministrazione aveva annunciato l’intenzione di trasformare in isola pedonale il tratto di piazza Cosenza utilizzato settimanalmente per il Mercato del Contadino. L’assessore Pantano aveva indicato allora i primi mesi del 2026 come orizzonte per l’intervento, prevedendo anche segnaletica e sistemi di controllo attraverso telecamere.

Secondo Scimonelli, il percorso sarebbe partito dalle segnalazioni dei cittadini raccolte da Marino e successivamente portate all’attenzione della IV Commissione.

“Desidero innanzitutto ringraziare il consigliere Leandro Marino del gruppo consiliare di Forza Italia, proponente dell’iniziativa, che ha raccolto le segnalazioni dei residenti e le ha portate all’attenzione della Commissione – dice Scimonelli –. La IV Commissione ha fatto la propria parte, sostenendo la proposta e accompagnandola nel percorso istituzionale“.

Il presidente della Commissione sottolinea inoltre il ruolo dell’assessore Pantano, al quale riconosce di aver sostenuto l’iniziativa fino alla sua trasformazione in provvedimento.

“È significativo – aggiunge – che, seppure a distanza di tempo, siamo riusciti a mantenere il necessario raccordo istituzionale e a dare il nostro supporto, arrivando a una risposta concreta alle esigenze manifestate dai cittadini“.

L’area di piazza Cosenza era stata al centro delle segnalazioni per la presenza di motocicli e per situazioni di disturbo nelle ore serali. Nell’articolo pubblicato nel dicembre scorso, l’amministrazione aveva indicato proprio l’ingresso dei motocicli come una delle principali criticità e aveva collegato la pedonalizzazione alla necessità di rendere lo spazio più sicuro e fruibile da bambini, famiglie e anziani.

Per Scimonelli, tuttavia, la pedonalizzazione non dovrebbe essere letta soltanto come una risposta ai problemi di sicurezza.

“La pedonalizzazione di questo tratto di via Pippo Fava – sostiene – rappresenta una risposta alle problematiche di sicurezza, agli schiamazzi e ai comportamenti pericolosi più volte segnalati dai residenti, ma può diventare anche un’occasione per valorizzare ulteriormente la vivibilità e le attività che già animano questa zona“.

Tra queste viene indicato soprattutto il Mercatino del Contadino, che si svolge ogni sabato mattina e che, secondo il presidente della IV Commissione, potrebbe beneficiare di uno spazio libero dal traffico.

“Disporre di uno spazio maggiormente fruibile e libero dal traffico può contribuire a valorizzarlo, rendendolo ancora più accogliente e favorendo la presenza delle famiglie e dei cittadini“, aggiunge.

Scimonelli guarda infine al ruolo della Commissione consiliare come luogo di raccordo tra le istanze provenienti dal territorio e l’amministrazione. “Continueremo a svolgere il nostro ruolo di ascolto e di impulso, perché il Consiglio comunale deve essere anche questo: il luogo nel quale le segnalazioni dei cittadini diventano proposte e le proposte, quando possibile, diventano fatti concreti“.

La pedonalizzazione di via Pippo Fava rappresenta dunque l’ultimo passaggio di un percorso avviato dalle segnalazioni dei residenti e portato prima in Commissione e poi all’attenzione dell’amministrazione. Un intervento che, nelle intenzioni espresse dai promotori, dovrà incidere sia sulla sicurezza dell’area sia sulla possibilità di utilizzare maggiormente lo spazio pubblico.