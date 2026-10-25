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Siracusa, via Ramacca tra costruzioni abusive e immondizia

via ramacca

«Via Ramacca tra spazzatura e costruzioni abusive siamo stati abbandonati dall'amministrazione comunale. E il Comune fa orecchie da mercante»

un lettore, via WhatsApp

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore sulla situazione di via Ramacca a Siracusa.

“Via Ramacca tra spazzatura e costruzioni abusive siamo stati abbandonati dall’amministrazione comunale. E il Comune fa orecchie da mercante”

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