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Siracusa, via Ramacca tra costruzioni abusive e immondizia
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«Via Ramacca tra spazzatura e costruzioni abusive siamo stati abbandonati dall'amministrazione comunale. E il Comune fa orecchie da mercante»un lettore, via WhatsApp
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore sulla situazione di via Ramacca a Siracusa.
“Via Ramacca tra spazzatura e costruzioni abusive siamo stati abbandonati dall’amministrazione comunale. E il Comune fa orecchie da mercante”
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