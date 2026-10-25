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Siracusa, via Salomone: lavori fermi e tombini pericolosi vicino al Maniace

tombino

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore su via Salomone, in Ortigia:


“Vorrei comunicare un fatto molto grave questi lavori che riguardano la zona del castello Maniace, ovvero via Salomone, dove è successo l’incidente. I lavori sono stati interrotti l’anno scorso e questi cantieri non sono mai stati ultimati, questi tombini sono un pericolo pubblico. Molti turisti, soprattutto se distratti, inciampano e cascano a terra rovinosamente, all’ennesima caduta di una sfortunata turista, dove purtroppo sicuramente è andata in ospedale in quanto si è praticamente aperta la faccia.


Segnalo questa scelleratezza nel lasciare i lavori di cantiere, così senza salvaguardare noi tutti compresi gli stranieri. Ripeto: lavori iniziati a novembre dell’anno scorso e mai ultimati, come potete notare la strada è a metà”

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