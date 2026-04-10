Siracusa, via Teti chiusa al traffico per lavori sull’impianto di illuminazione

La prossima settimana sarà realizzato l’impianto di pubblica illuminazione nel tratto di via Teti compreso tra via delle Eumenidi e via della Madonna, tra Fontane Bianche e Cassibile.

Per consentire i lavori, il settore Mobilità e trasporti ha emesso un’ordinanza con la quale, ad eccezione dei mezzi pesanti, proibisce il transito dei veicoli da lunedì 13 al 17, tutti i giorni dalle 7,30 alle 17,30.