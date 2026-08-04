Siracusa, via Trapani: (forse) ci siamo. Pantano: “strada aperta in settimana”

Attualità · Viabilità

Slitta ancora la riapertura di via Trapani, ma è sotto gli occhi di tutti: l’ultima scadenza indicata dall’amministrazione comunale prevedeva il completamento del tratto interessato dal cantiere entro la fine di luglio, ma oggi, martedì 4 agosto, la strada risulta ancora chiusa. A fornire un nuovo aggiornamento è l’assessore comunale alla Mobilità e ai Trasporti, Enzo Pantano. Secondo quanto comunicato dall’impresa esecutrice, giovedì dovrebbero cominciare le operazioni di rinterro dello scavo, passaggio necessario per ripristinare la carreggiata e riaprire la strada alla circolazione.

L’obiettivo indicato adesso è consentire il transito entro la fine di questa settimana. Lo scorso mese l’assessore Pantano aveva spiegato che era stata trovata una soluzione all’interferenza con la rete di Italgas, attraverso alcune modifiche concordate anche con la Soprintendenza, e aveva inoltre riferito della comparsa di un’ulteriore perdita idrica, indicando comunque come obiettivo il completamento del tratto entro la fine del mese, salvo nuovi imprevisti.

La previsione non è stata rispettata (o si è incorso in qualche imprevisto) e i disagi continuano per residenti, automobilisti e attività della zona. Il cantiere era già finito al centro delle proteste di alcuni abitanti, che avevano denunciato rallentamenti, lunghi periodi di inattività e la presenza di rifiuti all’interno dell’area recintata. Ma ormai rientrare in casa per i residenti è diventato un labirinto.

Adesso il nuovo cronoprogramma concentra in pochi giorni le operazioni necessarie alla riapertura. Se l’impresa manterrà l’impegno comunicato all’assessore, il rinterro inizierà giovedì e il tratto di via Trapani potrà tornare percorribile entro la settimana. Si spera.