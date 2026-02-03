Siracusa, via vai sospetto da un garage: 33enne arrestato con 110 dosi di cocaina

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 33enne per detenzione ai fini di spaccio.

L’uomo è stato controllato domenica notte dai Carabinieri della Sezione Radiomobile che, durante un servizio perlustrativo, avevano notato un via vai sospetto provenire da un garage utilizzato come magazzino. A seguito del controllo sono state rinvenute e sequestrate 110 dosi di cocaina e 780 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.