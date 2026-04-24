Siracusa, viale Romagnoli chiuso al traffico

Dalle 18 alle 20,30 di oggi 24 aprile non sarà possibile circolare e nemmeno sostare in viale Romagnoli, nel tratto compreso tra viale Teracati e viale Augusto.

Lo stabilisce un’ordinanza del settore Mobilità e trasporti per consentire lo svolgimento del concerto della Banda musicale dell’Arma dei carabinieri che si terrà al Teatro Greco in quella fascia oraria.

In viale Romagnoli è prevista la rimozione obbligatori dei mezzi.