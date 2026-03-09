Siracusa, viale Teocrito. Diana (Confcommercio) lancia l’allarme: “i commercianti pagano il prezzo dei ritardi del cantiere, eliminare i cordoli della ciclabile”

I lavori sul canale San Giorgio continuano a pesare sulle attività commerciali di viale Teocrito, dove i disagi alla viabilità e i rallentamenti del cantiere stanno avendo ricadute dirette sull’economia della zona. A lanciare l’allarme è il presidente di Confcommercio Siracusa, Francesco Diana, che chiede all’amministrazione comunale un’attenzione ancora maggiore per sostenere i negozianti.

Secondo quanto spiegato da Diana, le difficoltà sarebbero legate anche a imprevisti emersi durante l’esecuzione dei lavori. “Nel cantiere sono stati rinvenuti dei sottoservizi e questo ha inevitabilmente comportato dei rallentamenti”, osserva, sottolineando però come il problema non sia solo tecnico.

“Viale Teocrito è un centro commerciale naturale, con tante attività – afferma – e in questo momento quei commercianti stanno soffrendo tantissimo. È chiaro che il lavoro si deve fare, perché è importante per il ripristino della sicurezza, però allo stesso tempo bisogna considerare che il caos che si crea lì ricade immediatamente sull’economia di quei negozi che insistono nella zona”.

Il presidente di Confcommercio evidenzia come molte attività arrivino già da una fase complessa e rischino ora di subire un ulteriore colpo: “Ci sono negozi che da quando c’è questo caos non vedono più entrare clienti. E questo è un grosso problema”.

Da qui l’appello rivolto al Comune: “Siamo convinti che l’amministrazione sia attenta, ma chiediamo di prestare ancora più attenzione a questa situazione e di intervenire con misure che possano alleggerire i disagi”.

Tra le ipotesi avanzate, Diana cita la possibilità di rimuovere alcuni ostacoli lungo la sede stradale, in particolare i cordoli delle piste ciclabili, per provare ad ampliare la carreggiata e rendere più fluido il traffico in una strada che definisce “molto stretta”, anche per ragioni di sicurezza.

“Non sono un tecnico – precisa – e so che i tecnici del Comune stanno lavorando. Però vogliamo dare una spinta, perché qui il problema è concreto e sta incidendo su attività che stanno vedendo ridursi fortemente la clientela”.