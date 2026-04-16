Siracusa, viale Teocrito verso la riapertura: eseguite prove di carico

“Questa mattina sono state eseguite con esito positivo le prove di carico necessarie al collaudo strutturale dei recenti lavori che hanno interessato le strutture sottostanti il manto stradale tra via del Santuario e largo Rosario Mascali”. Lo dichiara l’assessore alla Mobilità, Vincenzo Pantano, facendo il punto su uno dei principali cantieri stradali che ha richiesto corpose modifiche alla viabilità nell’area di viale Teocrito.

“Nella prima parte della prossima settimana verrà rilasciato il certificato di collaudo, passaggio propedeutico alla completa riapertura al traffico della importante arteria –, spiega Pantano -. Nel frattempo, sono già state disposte le operazioni per il ripristino della segnaletica, sia orizzontale che verticale, così da consentire in tempi rapidi un ritorno ordinato e in sicurezza alla normale circolazione“.

I lavori condotti in questi mesi, necessari anche per ragioni di sicurezza, hanno richiesto l’adozione di particolari misure di viabilità che hanno inevitabilmente inciso sulla quotidianità di residenti e attività commerciali. “A loro va il nostro ringraziamento per la collaborazione dimostrata durante l’esecuzione di interventi non più rinviabili”, dice al riguardo il sindaco di Siracusa Francesco Italia.