Politica · Tre nomi sul piatto

La prima vera prova di compattezza delle opposizioni dopo la mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia passa dalla vicepresidenza del Consiglio comunale. Domani, martedì 24 novembre, alle 10, l’aula di Palazzo Vermexio tornerà a riunirsi per eleggere il successore di Conci Carbone, che ha lasciato l’incarico nelle scorse settimane. Ma a meno di ventiquattr’ore dal voto, un accordo sul nome sembra ancora lontano. La scelta era stata rinviata proprio per evitare che la vicepresidenza diventasse un ulteriore terreno di scontro durante le settimane che hanno preceduto la mozione di sfiducia. Superato quel passaggio, la questione torna adesso sul tavolo, in un Consiglio comunale nel quale i rapporti di forza sono cambiati rispetto all’inizio della consiliatura.

Secondo una prassi di equilibrio istituzionale, la vicepresidenza dovrebbe essere espressione delle opposizioni. Una soluzione diversa da quella adottata nella prima fase dell’amministrazione, quando sia la presidenza sia la vicepresidenza erano state indicate dalla maggioranza. Il problema, però, è individuare un candidato capace di raccogliere un consenso sufficientemente ampio. Il nome circolato con maggiore insistenza nelle ultime ore è quello di Alessandra Barbone, di Forza Italia. Su di lei, secondo le indiscrezioni, sarebbe maturata anche un’intesa di massima con esponenti della maggioranza. Un’ipotesi che, tuttavia, non avrebbe ancora trovato una sintesi definitiva neppure all’interno dello stesso gruppo azzurro.

Ed è proprio questo uno dei nodi della trattativa. Forza Italia conta sei consiglieri ed è il gruppo più numeroso dell’opposizione, una consistenza che ne rafforza le aspirazioni a esprimere il vicepresidente. Ma il peso numerico non sembra essersi ancora tradotto in una posizione unitaria sul candidato da sostenere né, soprattutto, sulla volontà di esprimerlo.

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Sul tavolo resta anche il nome di Ivan Scimonelli, del gruppo Insieme, sul quale si ragiona da tempo. La sua potrebbe rappresentare una candidatura trasversale, capace di intercettare consensi anche al di fuori dei confini dell’opposizione. Una possibilità che renderebbe la partita meno legata alla consistenza dei singoli gruppi e più alla ricerca di un accordo politico complessivo. Più defilata, almeno al momento, la posizione di Paolo Romano, consigliere di Fratelli d’Italia e coordinatore cittadino del partito. Il suo profilo presenta un elemento di forza nell’esperienza amministrativa: Romano è infatti uno dei consiglieri con maggiore anzianità politica, avendo alle spalle diverse consiliature e una lunga conoscenza delle dinamiche di Palazzo Vermexio. Proprio il suo ruolo di coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, però, potrebbe rendere più complessa la costruzione di un’intesa trasversale. Per questo, allo stato attuale, viene considerato un possibile outsider.

La geografia delle opposizioni spiega bene la difficoltà di trovare una sintesi. Oltre ai sei consiglieri di Forza Italia, ci sono i due di Insieme, i due di Fratelli d’Italia e i tre del Partito Democratico. A complicare ulteriormente il quadro c’è il gruppo Misto, nel quale convivono consiglieri riconducibili sia alla maggioranza sia all’opposizione. Numeri che, almeno sulla carta, potrebbero consentire alle opposizioni di esprimere una candidatura condivisa, ma che richiedono un accordo politico tutt’altro che scontato.

La questione assume un significato particolare dopo il voto sulla mozione di sfiducia, respinta lo scorso 18 novembre con 16 voti favorevoli, 14 contrari e due assenze. Un risultato che ha lasciato in carica il sindaco Italia, ma ha anche fotografato un’aula nella quale gli equilibri restano delicati e le appartenenze politiche non sempre coincidono con le scelte dei singoli consiglieri. La vicepresidenza rappresenta dunque un passaggio diverso, ma non meno indicativo. Non si tratta soltanto di assegnare una carica istituzionale: per le opposizioni è anche l’occasione di verificare la possibilità di costruire una posizione comune dopo le divisioni emerse nelle ultime settimane.

La giornata di oggi sarà scandita da una serie di colloqui tra i gruppi consiliari, con l’obiettivo di arrivare alla seduta di domani con un nome condiviso ed evitare una conta interna all’opposizione. Resta inoltre da capire quale atteggiamento assumerà la maggioranza, soprattutto se le trattative non dovessero produrre una candidatura unitaria.