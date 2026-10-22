Siracusa, vicesindaco Coppa: “Su procedimenti ostello Cassibile verifiche straordinarie”

Politica · Consiglio comunale

Una ricognizione dei procedimenti amministrativi che coinvolgono il dirigente Dell’Aira, verifiche sui pagamenti ancora pendenti alle imprese interessate e un controllo straordinario sulla regolarità delle procedure. Sono le misure illustrate oggi in Consiglio comunale dal vicesindaco e assessore di Siracusa Pierpaolo Coppa, intervenuto sulla vicenda dell’ostello di Cassibile, al centro di un’indagine giudiziaria.

Coppa ha riferito che le verifiche sono state avviate dopo il 14 ottobre, precisando che l’amministrazione ha adottato ulteriori misure per garantire la corretta gestione degli atti. Il segretario generale ha disposto, inoltre, iniziative per preservare l’integrità della documentazione relativa alla procedura.

Nel suo intervento, il vicesindaco ha ribadito la volontà di collaborare con l’autorità giudiziaria, escludendo di voler commentare i fatti oggetto dell’indagine. “Non sentirete da me una sola parola sui fatti giudiziari, perché riguardano l’attività della magistratura. Non è mio compito né mio ruolo parlarne”, ha affermato, sottolineando l’inopportunità di intervenire su una fase investigativa coperta dal segreto.

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Il suo intervento si è concentrato, invece, sugli aspetti amministrativi e sulle procedure relative al progetto. Coppa ha ricordato che il finanziamento dell’ostello ammonta a 1,6 milioni di euro, con impegni di spesa per poco più di un milione e pagamenti pari al 99,7% delle somme impegnate. Ha inoltre richiamato il sistema di controlli previsto per i finanziamenti comunitari, che affianca alle verifiche comunali quelle di secondo livello degli organismi ministeriali.

Rispondendo alle osservazioni sulla trasparenza, il vicesindaco ha sostenuto che negli ultimi anni siano stati compiuti progressi, pur riconoscendo la possibilità di ulteriori miglioramenti. Tra le proposte, l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per individuare eventuali criticità nelle procedure e l’affidamento a soggetti esterni di verifiche sulla pubblicazione degli atti.

Coppa ha anche richiamato il Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028, nella parte dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, che contiene le misure sottoposte a verifica in fase di rendicontazione.

Nel corso della seduta ha infine ricordato i provvedimenti relativi al dipendente interessato dal procedimento, sottoposto a rotazione straordinaria e privato dell’incarico di elevata qualificazione.

“Non cerco scuse”, ha dichiarato Coppa, riconoscendo la complessità della gestione amministrativa di un ente che tratta centinaia di affidamenti e migliaia di determine. “La siccità e l’illegalità non vanno mai accettate”, ha aggiunto, ribadendo la necessità di intervenire sulle eventuali criticità amministrative e di assicurare che gli atti siano adottati nel rispetto delle regole e dei tempi previsti.