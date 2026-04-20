Siracusa vince l’edizione dell’abbracciata Collettiva 2026

La classifica finale vede Siracusa in testa seguita da Napoli e Roma a una manciata di punti e a seguire Milano e Firenze e distaccate le altre città partecipanti. La città aretusea si riprende con gioia il titolo di regina della solidarietà e dona a 121 famiglie della TMA di Siracusa, Catania e Messina 279 mensilità gratuite che corrispondono a 1116 terapie gratuite. Numeri importanti che abbattono in alcuni casi o mitigano i costi che le famiglie sostengono per le terapie.

L’Abbracciata Collettiva, un momento di festa e nel contempo una manifestazione ideata per creare sensibilizzazione sul tema della disabilità e dell’autismo, una maratona di solidarietà in cui la raccolta fondi dà alle famiglie la possibilità di utilizzare, se lo vogliono, degli strumenti per abbattere i costi delle terapie. Gli operatori TMA durante le 30 ore diventano volontari che si avvicendano in acqua e fuori per non lasciare mai soli i bambini, i ragazzi e le famiglie della TMA Caputo-Ippolito.

Da domani la TMA Caputo-Ippolito continua il lavoro che, ininterrottamente, attraverso La Terapia Multisistemica in acqua C.I. e il Trattamento Multisistemico sul Centro TMA 3.0, svolge durante l’anno con bambini, ragazzi e giovani adulti: “continuiamo incessantemente ad occuparci del “durante noi” – dice Francesco Paoletti Coordinatore regionale TMA Sicilia Caputo-Ippolito – per raggiungere maggiori livelli di autonomia ed integrazione sociale spingendo i ragazzi verso la vita indipendente”.

L’attività in acqua cresce in tutte le piscine di Siracusa, Catania e Messina e contemporaneamente e il Centro TMA 3.0 si è arricchito di nuovi progetti: “Happy Sunday” (la domenica si esce insieme: gite pensate per i nostri ragazzi, per vivere il territorio, fare esperienze nuove e creare ricordi), “Amici il Serale” (una sera al mese tutta per loro nel nostro centro: si cena, si ride, si sta in amicizia. E intanto mamma e papà possono ritagliarsi una serata libera sapendo che i ragazzi sono in buone mani), “Progetto Erasmus” (porte aperte allo scambio con gli altri Centri Tma in Italia. Incontri, confronto e nuove amicizie che allargano gli orizzonti); “Intensivi terapeutici” (un’esperienza di autonomia: qualche giorno fuori casa per mettersi alla prova, crescere e scoprire nuove capacità in un contesto protetto); “Stage lavorativi” (alcuni ragazzi hanno iniziato a sperimentarsi nel mondo del lavoro. Piccoli passi, grandi traguardi). Ogni progetto nasce con l’obiettivo di dare ai ragazzi strumenti per vivere, crescere e divertirsi, e alle famiglie un sostegno concreto. L’abbracciata Collettiva 2026 supporta le famiglie che fruiscono di questi progetti in acqua e al Centro.