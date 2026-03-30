Siracusa, Vincenzo Vinciullo nominato Commissario Provinciale Grande Sicilia

Grande Sicilia rafforza la propria presenza sul territorio siracusano con una nuova importante nomina. Vincenzo Vinciullo, già deputato regionale e presidente della Commissione Bilancio all’Ars, è stato designato Commissario Provinciale di Grande Sicilia per Siracusa, con il compito di traghettare il movimento fino alla fase congressuale prevista entro l’anno.

La scelta di Vinciullo, voluta e proposta al movimento dall’On. Giuseppe Carta, nasce dalla sua comprovata esperienza istituzionale, dalla profonda conoscenza del territorio e dalle riconosciute capacità organizzative e politiche, elementi che lo rendono una figura autorevole e di riferimento per guidare il partito in questa fase di crescita e consolidamento.

“La nomina del Commissario Provinciale – ha dichiarato L’On. Giuseppe Carta – rappresenta un passaggio necessario per rafforzare e organizzare al meglio il partito sul territorio. Serviva una figura autorevole, con esperienza, capacità di coordinamento e profonda conoscenza delle dinamiche locali. Vincenzo Vinciullo risponde pienamente a queste caratteristiche“.

“Ringrazio l’On. Giuseppe Carta, il presidente Lombardo, i commissari dei circoli cittadini e l’assemblea degli iscritti per la fiducia – ha dichiarato il neo commissario provinciale Vincenzo Vinciullo – Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con l’impegno di lavorare per rafforzare la presenza di Grande Sicilia sul territorio e costruire un’azione politica concreta e vicina ai cittadini“.

Contestualmente a questa nomina, sono stati individuati 3 Vice Commissari Provinciali che avranno il compito di coordinare le aree territoriali, con l’obiettivo di garantire una presenza capillare ed efficace su tutta la provincia. Per la zona Nord è stato nominato Nicky Paci, per la zona Sud il ruolo è stato affidato a Corrado Loreto. La zona Montana invece sarà coordinata da Paolo Terranova.

Paci, Loreto e Terranova affiancheranno il Commissario Provinciale e collaboreranno attivamente con l’On. Giuseppe Carta, con l’obiettivo di rafforzare la struttura del partito, migliorarne la comunicazione e gestire in maniera efficiente le attività e le iniziative politiche su tutto il territorio provinciale. Con le recenti nomine e con la conferma di Tony Bonafede, responsabile organizzativo provinciale, Roberto Di Mauro, responsabile dell’area economica, Giusi Latino, coordinatrice dell’assemblea provinciale e di Emiliano Bordone, commissario del movimento per la zona Siracusa città, l’organigramma di Grande Sicilia in provincia può dirsi pienamente operativo in attesa, nelle prossime settimane, delle nomine nei dipartimenti tematici preludio all’avvio dei tesseramenti necessari per la fase congressuale.

Grande Sicilia conferma così il proprio impegno a radicarsi sempre più nella realtà locale, valorizzando competenze e professionalità al servizio dei cittadini e dello sviluppo della provincia di Siracusa.