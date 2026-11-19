Politica · grande sicilia

“Prima di distribuire lezioni di coerenza politica, Luca Cannata dovrebbe fermarsi a riflettere sulle proprie scelte e, soprattutto, sui risultati che sta ottenendo. Nell’arco di una settimana ha collezionato due sconfitte politiche”. A dichiararlo è l’On. Prof. Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale di Grande Sicilia, che interviene in risposta alle dichiarazioni del deputato di Fratelli d’Italia, scagliatosi contro il movimento autonomista dopo la mancata approvazione della mozione di sfiducia al sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

“La prima sconfitta Cannata l’ha subita quando si è opposto alla riunione delle segreterie provinciali dei partiti di centrodestra – spiega Vinciullo -. Una riunione che si è comunque svolta, con la sola assenza del partito di Luca Cannata e cioè Fratelli d’Italia. La seconda è arrivata con la mancata approvazione della mozione di sfiducia al sindaco Italia, sostenuta politicamente proprio dal deputato di Avola. Cannata sembra a tutti gli effetti diventato un collezionista seriale di sconfitte politiche. Poco più di un anno fa, questo modo di fare e l’approccio poco incline al confronto, avevano già condotto Cannata a perdere le elezioni del Libero Consorzio di Siracusa. Avrebbe dovuto comprendere, già allora, che delegittimare gli avversari e imporre ultimatum, non porta nulla di buono. Ma, a quanto pare, da quella esperienza non ha tratto alcuna lezione. Prima di esporsi con dichiarazioni perentorie, Cannata farebbe bene a mostrare prudenza e a valutare con attenzione le proprie posizioni. Dovrebbe essere più accorto, anche perché un vecchio adagio recita: una sconfitta porta con sé un’altra sconfitta. Sembra proprio la strada che Cannata abbia imboccato”.

Vinciullo contesta inoltre il tentativo di attribuire a Grande Sicilia la responsabilità delle divisioni del centrodestra siracusano: “se c’è qualcuno che cerca di dividere la coalizione è proprio lui, minando il percorso delle segreterie provinciali dei partiti di centrodestra che lavorano per limare le distanze. Cannata rifiuta qualsiasi dialogo, probabilmente perché mosso da logiche elettorali personali, alimentando contrapposizioni e divergenze. Cannata sta perdendo progressivamente terreno nella provincia di Siracusa e questo è sotto gli occhi di tutti. Chi cerca di vivacchiare politicamente di rendita, come lui prova a fare, è destinato a mettere nel paniere ulteriori sconfitte politiche. Un modo patronale di concepire la politica che porta solo divisioni e inutili personalismi. Abbiamo più volte invitato Luca Cannata alla moderazione e a un comportamento più responsabile nei confronti degli alleati – spiega in conclusione Vinciullo –. Lo invitiamo a comprendere che provare a nascondere le proprie difficoltà politiche attaccando di continuo Grande Sicilia è una strategia che ad oggi non gli ha giovato e che certamente non gli gioverà in futuro. Per quanto ci riguarda continueremo a portare avanti la nostra linea politica con responsabilità senza accettare lezioni da chi dovrebbe prima interrogarsi sui risultati scadenti delle proprie iniziative”