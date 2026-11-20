Politica · Polemica

“Cannata dinnanzi al confronto politico diretto, quando si rende necessario guardare negli occhi gli avversari politici, per lui nemici personali, si sveste dei panni di Riccardo Cuor di Leone e tira fuori il coraggio di Don Abbondio, trovando sempre una ragione per tirarsi indietro e nascondersi”. A parlare è l’onorevole prof. Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale di Grande Sicilia in provincia di Siracusa che replica all’ennesima presa di posizione di Cannata nei confronti di Grande Sicilia.

“Cannata ha rifiutato il dibattito pubblico al quale l’ho invitato per mettere fine a questa querelle che continua ad alimentare perché non ha il coraggio di dimostrare le cose che ha detto – aggiunge il Commissario provinciale di Grande Sicilia -. Quando si tratta di affrontare un confronto diretto e chiarificatore con chi ha sicuramente maggiore esperienza politica e amministrativa, trova sempre una scusa per scappare. È accaduto nei tavoli provinciali del centrodestra e accade ora quando lo si invita ad un confronto televisivo sereno. Abbiamo ormai compreso quali siano le competenze di Luca Cannata: sbraitare sui social e litigare con tutti. Viene da sorridere nel leggere che proprio oggi, mentre continua ad attaccarci, Fdi registra l’ennesima defezione. A Canicattini Bagni, infatti, un consigliere comunale ha deciso di lasciare Fratelli d’Italia passando al gruppo misto. L’ennesimo segnale di una difficoltà politica che Cannata cerca di nascondere attaccando gli altri partiti. È inutile quanto stucchevole, inoltre, tirare sempre in ballo l’onorevole Giuseppe Carta: con lui il confronto lo ha già perso innumerevoli volte dato che Carta lo ha politicamente sconfitto in provincia svariate volte. La vera cartina di tornasole è rappresentata proprio dalle continue sconfitte e defezioni che subisce giornalmente FdI. Piuttosto che continuare ad attaccare gli altri, Cannata dovrebbe fermarsi, fare mea culpa e rileggere attentamente l’elenco delle sconfitte e delle defezioni di Fratelli d’Italia delle quali lui è il maggiore responsabile. Intendo tra l’altro esprimere la mia piena solidarietà ad Antonio Annino, mio brillante ex alunno, coinvolto in maniera inappropriata ed ingenerosa in questa vicenda”.

E conclude: “Dato che Cannata ha rifiutato il confronto pubblico, adducendo le solite banali e querule scuse – prosegue Vinciullo – non ho più intenzione di continuare a perdere tempo con lui e proseguire una polemica che per Cannata è diventata ormai una questione personale. Il confronto si fa guardandosi negli occhi, non parlando da soli attraverso i comunicati. Evidentemente Cannata teme che, in un dibattito diretto, possano emergere verità che oggi preferisce non affrontare. Cannata continua a provocare e cercare il clamore attraverso social e comunicati stampa ma quando lo si invita a dibattere pubblicamente fugge dal confronto politico diretto: se ci fosse la disciplina olimpica del “tirare il sasso e nascondere la mano” sono certo che vincerebbe la medaglia d’oro”.