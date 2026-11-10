Siracusa, Vinciullo replica a Cannata su SRR e chiede: tavolo provinciale del centrodestra

Politica · GRande Sicilia

Il commissario provinciale di Grande Sicilia, On Vincenzo Vinciullo, replica alle dichiarazioni dell’On Luca Cannata sulla situazione della SRR ATO Siracusa Provincia, intervenendo anche sulle questioni legate alla gestione dei rifiuti e alle tensioni politiche all’interno del centrodestra siracusano. Il commissario di Grande Sicilia annuncia inoltre la richiesta di un tavolo del centrodestra per chiarire i motivi dei continui attacchi.* *SIRACUSA 10/11/2026. *

“Il commissariamento al quale fa riferimento l’On. Cannata non è scaturito dagli ultimi accadimenti ma ha avuto origine dalla comunicazione del segretario comunale, che aveva evidenziato la possibile sussistenza di situazioni di incompatibilità all’interno del Consiglio di amministrazione. È necessario ricostruire correttamente l’intera vicenda, senza semplificazioni o mistificazioni. Invitiamo l’onorevole Cannata, qualora sia in possesso di notizie, elementi o informazioni utili sulla vicenda, a condividerli e a riferirli nelle sedi di confronto”. Risponde così Vincenzo Vinciullo, Commissario Provinciale di Grande Sicilia, alle parole ed alle dichiarazioni rilasciate dall’On. Luca Cannata sulla vicenda.

“Ci preme ricordare però che l’onorevole Cannata, quand’era sindaco di Avola, ha avuto un ruolo di primaria importanza in ambito Ato facendone parte – spiega Enzo Vinciullo –. Un’esperienza che, peraltro, continua a interessare la sorella, oggi sindaca di Avola, che ricopre tuttora un ruolo in questo ambito. Ci chiediamo dunque: perché le criticità che oggi denuncia non sono state sollevate con la stessa solerzia negli anni in cui ha ricoperto quegli incarichi? Perché, nell’esercizio delle sue funzioni, non ha ritenuto di intervenire o di evidenziare quanto stava accadendo?. Sarebbe come se io, che tuttavia non ho mai ricoperto incarichi nel Consiglio di sorveglianza di Siracusa Risorse mi svegliassi improvvisamente e cominciassi a sollevare interrogativi sulla gestione della società. Anzi, a questo punto, invito tutti i consiglieri provinciali a promuovere un accesso agli atti per verificarne il buon andamento. Forse l’onorevole Cannata vorrebbe che un avvocato a lui vicino entri nel Consiglio di amministrazione di Aretusacque, anche questa è una questione legittima che può essere discussa nelle sedi opportune. Non è però accettabile che ogni richiesta non immediatamente soddisfatta si trasformi in un’occasione per attaccare e mettere in discussione l’intero centrodestra. Perché vista la situazione ad oggi così ci pare”.

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Vinciullo su una questione è chiaro: “non servono toni minacciosi, allarmistici o dichiarazioni che sembrano appartenere alla cultura politica populista, atteggiamento che peraltro lo stesso Cannata ha favorito facendo votare le loro aree di riferimento nove anni fa. Un comportamento che non si addice a un esponente del centrodestra che ha avuto ed ha ruoli di primo piano. Il centrodestra è atteso da appuntamenti elettorali importanti, ad Avola, a Noto e anche a Siracusa. È proprio in vista di queste scadenze che dobbiamo cominciare a discutere, costruire un percorso comune e individuare soluzioni condivise. Avevamo invitato l’onorevole Cannata ad abbassare i toni e a rendersi disponibile al confronto tra i segretari provinciali dei partiti del centrodestra, per affrontare una situazione complessa attraverso il dialogo – dichiara in chiusura il commissario provinciale di Grande Sicilia -. Insomma per il bene della colazione, avevamo chiesto da parte sua un atteggiamento più responsabile ma a quanto pare il nostro invito non è stato accolto. Motivo questo che ci porta a formulare una richiesta ufficiale di tavolo provinciale di Centrodestra per chiarire le ragioni di questi continui attacchi pubblici”.