Siracusa, vìola la misura cautelare cui era sottoposto e finisce in carcere

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 38enne, in esecuzione di un’ordinanza della Corte d’Appello di Catania che ha sostituito la misura cautelare dell’obbligo di dimora con il carcere.

L’uomo, da maggio già sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Siracusa con permanenza durante le ore notturne per reati in materia di stupefacenti, è stato più volte segnalato dai Carabinieri per le violazioni alle prescrizioni legate alla misura cui era sottoposto e l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento di aggravamento.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.