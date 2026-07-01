Siracusa, viola più volte le prescrizioni: dai domiciliari finisce in carcere

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno associato al carcere un 29enne, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Siracusa.
Il provvedimento scaturisce dalle ripetute violazioni delle prescrizioni da parte del 29enne, rilevate dai Carabinieri di Siracusa e segnalate all’Autorità Giudiziaria che ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.
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