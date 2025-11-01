Siracusa, vìola ripetutamente i domiciliari: finisce in carcere

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 57enne per violazione degli obblighi connessi alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

All’uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stata applicata la misura cautelare della detenzione in carcere poiché, in più occasioni, è risultato assente ai controlli dei Carabinieri, in violazione degli arresti domiciliari cui era sottoposto.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.