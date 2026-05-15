Siracusa, viola troppe volte i domiciliari e finisce in carcere

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 22enne in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con il carcere.

L’uomo, da ultimo arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dal mese di dicembre era sottoposto agli arresti domiciliari ma i Carabinieri hanno rilevato reiterate violazioni alle prescrizioni, segnalandole all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento.