Attualità · Federfiori

Un gesto semplice ma carico di significato per ribadire un “no” fermo e corale a ogni forma di abuso e prevaricazione. Questa mattina una delegazione di Federfiori Confcommercio Siracusa ha deposto una composizione floreale sulla panchina rossa collocata presso il Tribunale di Siracusa, simbolo permanente della lotta contro la violenza di genere e del ricordo di tutte le donne vittime di femminicidio.

L’iniziativa ha visto una sentita partecipazione istituzionale. Federfiori desidera esprimere un sincero ringraziamento alla Presidenza del Tribunale di Siracusa per la sensibilità dimostrata e per aver autorizzato questo momento di raccoglimento all’interno del Palazzo di Giustizia. Un ringraziamento altrettanto caloroso va a tutte le istituzioni, alle autorità civili, militari e giudiziarie intervenute: la loro presenza testimonia quanto sia forte, urgente e condivisa la necessità di fare rete per contrastare crimini ignobili e promuovere una vera cultura del rispetto.

“Come categoria abbiamo sentito il dovere morale di esserci e di lanciare un segnale visibile alla comunità,” dichiara Giuseppe Palazzolo, Presidente Federfiori Siracusa. “I fiori rappresentano la vita, la cura e la delicatezza: deporli su questa panchina significa onorare chi non c’è più e ricordare a tutte le donne che non sono sole.”

La breve cerimonia al Tribunale si inserisce nel quadro più ampio dell’iniziativa nazionale “Fiore Sospeso”, promossa da Federfiori-Confcommercio, alla quale aderiscono con entusiasmo numerosi fioristi della provincia di Siracusa. Sul modello del celebre “caffè sospeso”, i cittadini che si recheranno nei negozi aderenti potranno acquistare e lasciare pagato un fiore o una piccola composizione che verrà poi donata ai centri antiviolenza, alle case rifugio o alle realtà locali impegnate quotidianamente nel supporto alle donne in difficoltà. Un modo concreto per trasformare un gesto di bellezza in un messaggio di solidarietà attiva e vicinanza.