Attualità · LEGALITÀ

La violenza sulle donne e i femminicidi sono al centro del secondo appuntamento con i progetti sulla legalità promossi dal Comune di Siracusa, attraverso l’assessorato alla Cultura e al turismo, e realizzati con il contributo del Fondo per la legalità del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Istruzione e del merito e con quello dell’Economia.

Venerdì prossimo (27 novembre), in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che cade oggi, al Planet Vasquez si terrà l’incontro conclusivo de “La vittima è sempre la stessa: la donna – #TI RISSI NO – Non è normale che sia normale”. L’evento è rivolto agli alunni delle scuole medie siracusane, che sono stati chiamati a realizzare degli audiovisivi, e avrà come ospite speciale la criminologa e volto televisivo Roberta Bruzzone. Curerà un approfondimento e un confronto per promuovere nelle ragazze e nei ragazzi una maggiore consapevolezza sull’importanza di instaurare relazioni autentiche, fondate sul rispetto reciproco, sull’ascolto, sulla comprensione e sul riconoscimento della dignità della persona.

Il progetto, proposto al Comune dall’Ufficio scolastico regionale con l’Ambito territoriale di Siracusa diretto da Luisa Diliberto, si è sviluppato attraverso un contest educativo nel quale gli alunni si sono misurati nella realizzazione di brevi video sul tema della violenza sulle donne. Questo percorso, che ha visto attivamente impegnate le scuole siracusane, si concluderà venerdì con la proiezione dei lavori giudicati più meritevoli.

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La manifestazione si aprirà con i saluti istituzionali della prefetta Chiara Armenia, del sindaco Francesco Italia e del vice Edy Bandiera. Interverranno due rappresentanti della centrale operativa Sues 118 per Catania, Ragusa e Siracusa: la direttrice Isabella Bartoli, referente sanitario regionale per le grandi emergenze, e il dirigente medico Erik Saporito. Parteciperà l’amministratore delegato di Isab, Paolo Fedeli. L’incontro sarà presentato dalla giornalista Oriana Vella.

Inaugurati due settimane fa con la regista Roberta Torre, che ha parlato di mafia attraverso il linguaggio cinematografico, gli incontri sulla legalità del Comune di Siracusa utilizzano gli spettacoli, i video e i film per sensibilizzare i più giovani sul alcuni temi di attualità e sulla tutela del bene comune.

Il programma prevede altri tre incontri. Il 2 e il 4 dicembre saranno messi in scena due spettacoli teatrali, il primo sul cyberbullismo e il secondo sull’inquinamento; il 14 dicembre sarà affrontato il tema della salvaguardia dell’ambiente marino attraverso uno spettacolo musicale.