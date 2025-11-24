Siracusa, violenza sulle donne. Il comandante Pini: “Il fenomeno resta costante, ma cresce il coraggio di denunciare”

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il comandante del Reparto operativo dei Carabinieri di Siracusa, Sara Pini, traccia un quadro chiaro: il fenomeno non arretra, ma aumentano consapevolezza e denunce.

“Purtroppo l’andamento è costante rispetto agli anni precedenti – spiega Pini – ma questo indica anche una maggiore attenzione e una più forte emersione del fenomeno. Le donne riconoscono più facilmente situazioni di violenza e hanno più coraggio nel denunciare, senza vergognarsi e senza sentirsi colpevoli”

Nonostante i progressi normativi, come il Codice Rosso, il “sommerso” rimane ancora significativo: “Parlarne sempre, non solo il 25 novembre, è fondamentale. Le campagne culturali, soprattutto nelle scuole, aiutano i ragazzi a sviluppare sensibilità e le donne a trovare la forza di chiedere aiuto”

L’intervista si svolge nella Stanza Rosa del Comando provinciale, uno spazio dedicato alle vittime di violenza, progettato per offrire un ambiente protetto e non traumatico: “Questa stanza – spiega Pini – è frutto di un protocollo con Soroptimist International. In provincia ne abbiamo già sei, e il 27 novembre ne inaugureremo una nuova a Pachino”

L’ambiente è studiato per accogliere donne e minori: colori tenui, giochi e un’area dedicata ai bambini, spesso presenti quando una madre trova il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri: “Ricordo una donna arrivata con due bimbi piccoli: mentre lei denunciava, alcuni colleghi hanno giocato con loro per farli sentire al sicuro. È questo il senso della Stanza Rosa: evitare traumi aggiuntivi e offrire un luogo di conforto”

Il comandante lancia infine un appello: “Uscire dalla spirale della violenza non è facile, ma è possibile. Oggi si può essere aiutati anche solo con una segnalazione, senza necessariamente formalizzare subito una denuncia. Rivolgetevi alle forze dell’ordine, chiamate il 112 o il 1522. E lo facciano anche parenti, amici, vicini: un segnale può salvare una vita. L’Arma, così radicata sul territorio, è un punto di riferimento immediato e preparato. Siamo qui per aiutarvi”