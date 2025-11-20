Siracusa, visita formativa dei frequentatori della 308^ sessione di Scuola di Comando Navale della Marina Militare

Nella giornata di ieri, nella Sezione staccata di Santa Panagia della Capitaneria di Porto di Siracusa, si è svolta una visita formativa da parte dei frequentatori della 308^ Sessione di Scuola Comando Navale della Marina Militare, accompagnati dal Contrammiraglio Davide Da Pozzo, Direttore della Scuola Comando, che ha la sua sede ad Augusta, nella Quarta Divisione Navale.

I frequentatori sono stati accolti dal Capo del Compartimento Marittimo di Siracusa, Capitano di Vascello (CP) Antonio Cacciatore, unitamente al Capo Servizio della sede distaccata di Santa Panagia, Capitano di Fregata (CP) Santi Caminiti e da Luigi Cappellani in rappresentanza di Isab s.r.l.

L’attività addestrativa si è svolta a bordo della motocisterna “Valle Luna”, di bandiera Italiana, lunga 183 metri e larga 32, presente in rada a Santa Panagia per caricare 35.000 tonnellate di benzina proveniente dal terminal petrolifero Isab.

Le fasi della delicata manovra nautica, svoltasi con l’ausilio di tre rimorchiatori della società “Rimorchiatori Augusta”, sono state illustrate dal Capo della Corporazione dei Piloti dei Porti di Siracusa, Augusta e Pozzallo, Capitano Francesco Susino, e dal Comandante della motocisterna “Valle Luna”, Pasquale Santoro.

L’attività coordinata dalla Capitaneria di porto di Siracusa, ha suscitato vivo interesse nei giovani Ufficiali della Marina Militare, che hanno apprezzato la disponibilità e la professionalità sia del personale dei servizi tecnico-nautici aretusei, sia della motocisterna “Valle Luna”.