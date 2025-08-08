Siracusa, visite guidate e gratuite al Museo “Paolo Orsi”

Torna la serie di visite guidate e gratuite al Medagliere del Museo “Paolo Orsi” organizzata dal progetto UniCom (Università delle Competenze) di CNA Pensionati
Ancora con la guida specializzata sul “Medagliere” Rosalba Riccioli il programma prevede una visita domenica 7 settembre , su due turni (alle 10 e alle 11) tramite prenotazione telefonando al numero 339.2612935.
Altro, successivo, appuntamento con la volontaria ed esperta Rosalba Riccioli, domenica 5 ottobre, sempre sui due turni (alle 10 e alle 11)
UniCom organizza queste visite, come altre attività , in particolare, ma non solo, per le famiglie di soggetti deboli , come disabili che potranno così essere accompagnati al museo da tutta la famiglia e gratuitamente .
