Ultime news

1 minuto di lettura
Zona Ippodromo

Siracusa, vitellino precipita in un pozzo: salvato dai Vigili del Fuoco

Il vitellino, spaventato ma in buone condizioni, è stato affidato al suo allevatore

Il vitellino, spaventato ma in buone condizioni, è stato affidato al suo allevatore

1 minuto di lettura

Intervento spettacolare questa sera nei pressi dell’ippodromo di Siracusa, dove i Vigili del Fuoco sono accorsi per soccorrere un vitellino caduto in un pozzo artesiano profondo circa 10 metri.

Grazie all’intervento dei tecnici specializzati SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), i vigili del fuoco sono riusciti a calarsi nel pozzo, raggiungere l’animale e riportarlo in superficie in totale sicurezza.

Il vitellino, spaventato ma in buone condizioni, è stato affidato al suo allevatore.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni