Siracusa, vitellino precipita in un pozzo: salvato dai Vigili del Fuoco

Intervento spettacolare questa sera nei pressi dell’ippodromo di Siracusa, dove i Vigili del Fuoco sono accorsi per soccorrere un vitellino caduto in un pozzo artesiano profondo circa 10 metri.
Grazie all’intervento dei tecnici specializzati SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), i vigili del fuoco sono riusciti a calarsi nel pozzo, raggiungere l’animale e riportarlo in superficie in totale sicurezza.
Il vitellino, spaventato ma in buone condizioni, è stato affidato al suo allevatore.
