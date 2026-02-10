Siracusa, volantinaggio sanzionato in piazza Santa Lucia: Il Pd: “verbale annullabile, il sindaco chieda scusa”. Ma quel regolamento…

Una sanzione da 300 euro elevata durante un volantinaggio politico riaccende lo scontro tra opposizione e amministrazione. Domenica 8 febbraio, in piazza Santa Lucia, alcuni aderenti al Comitato per il No al referendum costituzionale sono stati sanzionati dalla Polizia Municipale durante la distribuzione di volantini. La vicenda ha portato prima alla presa di posizione del gruppo consiliare del Partito Democratico e poi alla replica dell’assessore Sergio Imbrò, che difende l’operato degli agenti.

Un elemento finito subito nel dibattito è il numero di operatori intervenuti. La presenza di quattro agenti è stata letta da alcuni come un segnale “eccessivo”; tuttavia, va collocata nel contesto: piazza Santa Lucia la domenica è area di mercato, e in quelle giornate la presenza del nucleo preposto ai controlli (Annona) è considerata ordinaria e funzionale alla gestione di flussi, ambulanti, viabilità e decoro.

Durante la conferenza stampa del Pd, la contestazione principale non riguardava solo “se” servisse un’autorizzazione, ma quale norma fosse stata effettivamente contestata nel verbale. Secondo quanto sostenuto dal capogruppo Pd Massimo Milazzo, nel verbale non ci sarebbe alcun riferimento al regolamento comunale, ma sarebbe stato richiamato l’articolo 23 del Codice della Strada (commi 4-5-7), norma che – in effetti – non riguarda il volantinaggio politico bensì altre fattispecie (come forme di pubblicità/affissioni e cartellonistica non autorizzata). Da qui la conclusione: atto “annullabile” se impugnato, con possibile condanna alle spese per il Comune. Per questo il Pd chiede il ritiro in autotutela, una verifica interna e scuse pubbliche.

Qui sta il cuore della storia: se davvero il verbale cita il Codice della Strada e non il regolamento comunale, la difesa dell’amministrazione “sul regolamento” rischia di non intercettare la questione più delicata: la corretta qualificazione giuridica della condotta contestata.

Dato per assodato l’errore tecnico nel citare l’articolo di legge errato e non il regolamento, si passa anche all’analisi dello stesso. Nella ricostruzione complessiva entra un dettaglio politico che complica la narrazione: il regolamento richiamato dall’assessore è stato approvato nel 2014, durante la stagione amministrativa con Giancarlo Garozzo sindaco e un Consiglio comunale in cui sedevano anche esponenti oggi nel Pd, tra cui lo stesso Massimo Milazzo. Questo rende più difficile sostenere, senza distinguo, che il problema sia “solo” l’esistenza della norma: se oggi viene definita inaccettabile o “anticostituzionale” (accusa politica), la domanda conseguente è perché non sia stata corretta prima e perché l’applicazione venga contestata “a intermittenza” (quando avviene) e non sul merito della norma in sé.

Spetta dunque al Consiglio comunale mettere mano alla modifica del regolamento (in particolare sull’articolo 16), ritenuto in contrasto con principi e norme superiori soprattutto nella parte in cui si cita l’autorizzazione da richiedere all’amministrazione invece della semplice comunicazione. E poi con quali modalità e con quale prassi operativa in città (per evitare l’effetto “a macchia di leopardo”). Perché se è vero che il verbale è giuridicamente sbagliato e quindi annullabile, dall’altro lato gli agenti hanno applicato un regolamento impugnabile da 12 anni.