Siracusa, volpe denutrita in spiaggia: l’associazione Love Arenella chiede un intervento per salvarla

L’associazione Love Arenella lancia un appello urgente alle Autorità competenti e al sindaco di Siracusa, quale responsabile della tutela della fauna selvatica sul territorio comunale, per l’immediato salvataggio di una volpe avvistata da giorni sulla spiaggia in condizioni di salute estremamente preoccupanti.

La volpe, visibilmente sofferente e denutrita, si è avvicinata stranamente ai frequentatori della spiaggia – un comportamento anomalo per un animale selvatico – quasi come in un disperato tentativo di chiedere aiuto. Gli avvistamenti si susseguono ormai da diversi giorni, destando forte preoccupazione tra i bagnanti, anche quelli che continuano a fruire del mare durante i mesi invernali.

Uno in particolare, Salvuccio, storico frequentatore della spiaggia, assieme ad altri membri della comunità, è particolarmente allarmato per la sorte dell’animale. I fruitori dell’Arenella avevano già, in passato, “adottato simbolicamente” un’altra volpe (Giulia ,la cui identità è stata esclusa per questo nuovo caso), dimostrando un profondo senso di civiltà e amore per gli animali e il territorio. È con lo stesso spirito che l’associazione Love Arenella chiede con sensibilità l’intervento immediato di personale specializzato (Asp Veterinaria, Corpo Forestale, o Centri di Recupero Fauna Selvatica autorizzati) per la cattura sicura e il trasporto della volpe in una struttura idonea e una risposta chiara e tempestiva da parte dell’Amministrazione comunale sulle azioni che verranno intraprese per salvare l’animale. L’associazione sollecita le istituzioni a intervenire con la massima urgenza, sottolineando che il tempo è un fattore cruciale per la sopravvivenza della volpe.