Siracusa, Voucher centri estivi per minori: contributi fino a 800 euro per le persone diversamente abili

È stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei voucher destinati alla partecipazione dei minori alle attività socio-educative territoriali e ai centri con funzione educativa e ricreativa per l’anno 2026 a Siracusa. ​L’iniziativa, finanziata attraverso il Fondo nazionale per le attività socio-educative a favore dei minori, ha l’obiettivo di sostenere le famiglie, favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, promuovere l’inclusione sociale e offrire opportunità educative e ricreative a bambini e ragazzi durante il periodo estivo. Possono beneficiare del contributo i minori residenti nel Comune di Siracusa di età compresa tra i 3 e i 17 anni, compresi i minori con disabilità certificata ai sensi della legge 104 del ‘92.

​Il contributo economico previsto è pari a 240 euro per ciascun minore e a 800 euro per i minori con disabilità, da utilizzare per la frequenza di attività socio-educative e ricreative svolte nel territorio comunale nel periodo compreso tra l’1 giugno e il 31 dicembre 2026.

​Per accedere al beneficio è necessario essere in possesso di un’attestazione Isee 2026 non superiore a 10 mila euro. Per i nuclei familiari con minori con disabilità certificata non è previsto alcun limite Isee, fermo restando l’obbligo di allegare la documentazione attestante la condizione di disabilità della persona.

​Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, una per ciascun minore, mediante autenticazione tramite Spid o Carta d’identità elettronica (Cie), accedendo alla sezione dedicata del portale istituzionale del Comune (www.comune.siracusa.it). Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 23:59 del 27 giugno 2026.

“Con questo intervento continuiamo a sostenere concretamente le famiglie siracusane e a garantire, anche nei mesi estivi, opportunità educative, ricreative e di inclusione per i minori. È soltanto una delle misure previste nella programmazione estiva del settore Politiche sociali. Nei prossimi giorni presenteremo l’intero calendario delle iniziative e dei servizi che accompagneranno l’estate 2026 della nostra città”, dichiara l’assessore Marco Zappulla.

​L’avviso pubblico completo e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata ai Servizi sociali, cliccando qui