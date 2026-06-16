Siracusa, voucher fino a 800 euro per centri estivi e attività educative

L’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Siracusa informa che è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei voucher destinati alla partecipazione dei minori alle attività socio-educative territoriali e ai centri con funzione educativa e ricreativa per l’anno 2026.

L’iniziativa, finanziata attraverso il Fondo nazionale per le attività socio-educative a favore dei minori, ha l’obiettivo di sostenere le famiglie, favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, promuovere l’inclusione sociale e offrire opportunità educative e ricreative a bambini e ragazzi durante il periodo estivo. Possono beneficiare del contributo i minori residenti nel Comune di Siracusa di età compresa tra i 3 e i 17 anni, compresi i minori con disabilità certificata ai sensi della legge 104 del ‘92.

Il contributo economico previsto è pari a 240 euro per ciascun minore e a 800 euro per i minori con disabilità, da utilizzare per la frequenza di attività socio-educative e ricreative svolte nel territorio comunale nel periodo compreso tra l’1 giugno e il 31 dicembre 2026.

Per accedere al beneficio è necessario essere in possesso di un’attestazione Isee 2026 non superiore a 10 mila euro. Per i nuclei familiari con minori con disabilità certificata non è previsto alcun limite Isee, fermo restando l’obbligo di allegare la documentazione attestante la condizione di disabilità della persona.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, una per ciascun minore, mediante autenticazione tramite Spid o Carta d’identità elettronica (Cie), accedendo alla sezione dedicata del portale istituzionale del Comune (www.comune.siracusa.it). Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 23:59 del 27 giugno 2026.

“Con questo intervento continuiamo a sostenere concretamente le famiglie siracusane e a garantire, anche nei mesi estivi, opportunità educative, ricreative e di inclusione per i minori. È soltanto una delle misure previste nella programmazione estiva del settore Politiche sociali. Nei prossimi giorni presenteremo l’intero calendario delle iniziative e dei servizi che accompagneranno l’estate 2026 della nostra città”, dichiara l’assessore Marco Zappulla.

L’avviso pubblico completo e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata ai Servizi sociali, al seguente link: https://www.comune.siracusa.it/novita/servizi-educativi-ricreativi-sportivi-e-socio-culturali-anno-2026-3 .