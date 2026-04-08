Siracusa, ecco “Youthopia”: teatro e scrittura per immaginare le città del futuro

Quanto può fare paura il futuro alle nuove generazioni? Tantissimo. Per questo, l’azione e la capacità di decidere sul proprio avvenire diventano innanzitutto responsabilità e, per iniziare a muovere i primi passi, arriva a Siracusa Youthopia – Le città ideali. Un progetto che si svolgerà presso l’Ex Convento del Ritiro in Via Mirabella 26 a Ortigia, dall’11 al 17 aprile.

Si tratta di un progetto, destinato agli under 30 con attività gratuite di teatro e scrittura, che si concluderà a luglio 2027 realizzato in collaborazione tra i due partner V.A.N. a Catania e il CTU di Urbino. Entrambi, condurranno parallelamente i percorsi nelle reciproche università.

I percorsi saranno strutturati per accompagnare i giovani a costruire delle città ideali attraverso gli strumenti del teatro e della scrittura, ispirandosi agli 11 Youthgoals europei e alle Città Invisibili di Italo Calvino. Il progetto nato e maturato negli ultimi tre anni si collega a Utopico V.A.N., un laboratorio teatrale universitario svolto all’Università degli Studi di Catania per i giovani under 30 che hanno bisogno di esprimersi, liberare la propria creatività e condividere desideri e paure.

A parlare è già lo stesso nome dell’iniziativa Youthopia, che racchiude un duplice obiettivo: rivolgersi e coinvolgere i giovani e sostenerli nella riappropriazione del diritto all’utopia. Intesa non come desiderio irrealizzabile, ma come campo di indagine immaginaria e creativa da affinare per capire i propri bisogni e lavorare concretamente per soddisfarli.

A tal proposito, il campo d’azione saranno le attività gratuite a cui partecipare dopo l’iscrizione a dei form pubblicati sul sito web e sulle pagine social di Van. I partner del progetto condivideranno le proprie metodologie e struttureranno insieme le tappe di un percorso verso l’ideazione delle proprie città ideali mediante il teatro, strumento di libera espressione.

“Ad oggi, ciò che è certo per noi – dice l’attore Andrea Pacelli del collettivo Van – è che a Urbino e Catania ci sono gruppi di giovani che reclamano la necessità di spazi e tempi in cui poter tessere relazioni, condividere idee ed esprimere tutto quello che sentono necessario. Il teatro è stato per noi artisti lo strumento principale con cui siamo riusciti a costruire piccole comunità creative e siamo certi che quello che succede all’interno dei nostri percorsi non sia destinato a essere un caso isolato: la necessità di sperare, generare e costruire, pezzo dopo pezzo, le città in cui viviamo è esattamente il motore che avremo cura di accendere con l’avvio di Youthopia. Quello in cui speriamo e per cui lavoreremo è che questi momenti e luoghi possano essere moltiplicati per far esistere un contesto di comunità dove i giovani possano trovare un punto di riferimento e un trampolino per sogni e competenze”.

V.A.N. Verso Altre Narrazioni è un collettivo teatrale di giovani attori diplomati presso l’Accademia d’Arte del Dramma Antico della Fondazione INDA di Siracusa. Costituito nel dicembre 2021, il Collettivo V.A.N. gira per tutta l’Italia con il suo furgone, portando il teatro dove non c’è e raggiungendo un pubblico sempre più ampio. Le produzioni spaziano dal classico-musicale, al teatro contemporaneo fino agli spettacoli in strada; grande spazio è riservato anche a rassegne teatrali, laboratori di formazione e attività artistiche aggregative.