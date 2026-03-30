Siracusa, Zappulla: “Housing First funziona, lo stiamo potenziando. Attivati 56 tirocini di inclusione”

“L’Housing First è un progetto che nel nostro Comune funziona e che stiamo ulteriormente potenziando. Nel 2025 è stato rinnovato il protocollo d’intesa con la Caritas, con una compartecipazione economica significativa da parte del Comune che contribuisce fino all’80% della spesa, dando la possibilità di sostenere fino a 450 euro mensili per il pagamento del canone di locazione a favore di chi sta attraversando un momento di difficoltà. Sappiamo bene che quello della casa è un tema centrale. Con questo servizio riusciamo a includere circa 20 nuclei familiari l’anno”. Arriva la risposta dell’assessore alle Politiche sociali Marco Zappulla alle interrogazioni presentate dal gruppo consiliare del Partito Democratico su housing sociale e percorsi di inclusione. L’assessore rivendica il lavoro portato avanti dal Comune, parlando di strumenti già attivi e in fase di rafforzamento.

Ma il sostegno abitativo non si esaurisce con il solo Housing First. Zappulla cita anche il progetto Prisma, che prevede la ristrutturazione di un immobile situato in zona Borgata, di proprietà della Fondazione Val di Noto: “si tratta di quattro alloggi attualmente in fase di ristrutturazione, che daranno la possibilità a 15 persone di beneficiare di questa opportunità”. A questo si aggiunge il progetto Accogliamo, che utilizza immobili confiscati alla criminalità organizzata: “abbiamo a disposizione tre immobili confiscati, destinati a persone che stanno vivendo un momento difficile. Parliamo di una fase transitoria, con permanenza fino a sei mesi, finalizzata a creare un percorso di uscita verso l’autonomia. Tutto è rivolto all’inclusione del nucleo familiare e soprattutto all’autonomia, perché l’obiettivo non è solo offrire un tetto, ma costruire un percorso di reinserimento”.

Sul fronte dell’inclusione sociale e lavorativa, Zappulla sottolinea i numeri raggiunti dai tirocini di inclusione. Secondo i dati forniti, il Comune è riuscito ad attivarne 56. “È un progetto su cui puntiamo molto perché restituisce dignità alla persona in difficoltà. Non si tratta solo di ricerca del lavoro, ma di un percorso più ampio di riabilitazione verso la comunità – conclude -. Stiamo spingendo molto su questa forma di autonomia, per recuperare il soggetto in difficoltà e reintegrarlo pienamente nella nostra comunità”.