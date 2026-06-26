Siracusa, Zappulla replica a Mangiafico: “l’ex consigliere provinciale dell’Udc cerca visibilità con argomenti su cui dovrebbe fare chiarezza con sé stesso”

“L’unico deputato ad aver destinato due milioni di euro per il rilancio dell’Arpa è stato l’On. Giuseppe Carta che dal primo momento ha posto al centro della sua azione politica la salute dei cittadini e del territorio con una costante e continua richiesta agli enti preposti di rafforzamento dei controlli ambientali. E questo dovrebbe saperlo l’ex presidente del Consiglio provinciale dell’UDC, Michele Mangiafico, appena fuoriuscito da Fratelli d’Italia, nonché nipote del sindaco di Priolo”: queste le parole dell’assessore Marco Zappulla.

“Tuttavia tali perplessità non possono essere ignorate, urgono delle precisazioni. Innanzitutto – spiega meglio Marzo Zappulla – il disegno di legge presentato dall’onorevole La Vardera è un’iniziativa di certo meritevole ma riguarda materie sanitarie, tant’è che l’iter legislativo coinvolge la VI Commissione dell’ARS, mentre la Commissione Ambiente è chiamata solo in parte. In secondo luogo i contributi di cui si parla sono stati destinati ai Comuni dell’area Aerca siracusana per la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale con lo scopo di rilanciare i territori che negli anni scorsi, per via di politiche sbagliate, hanno pagato il prezzo dell’isolamento dovuto a discariche abusive, impianti inquinanti e nauseabondi e per la scarsa estetica condizionata da sfiaccolamenti e fumi. Tant’è infatti che i contributi sono stati concessi a Solarino, Floridia, Siracusa, Priolo Gargallo e Augusta. Non solo dunque a Melilli. Le amministrazioni hanno utilizzato i fondi rendicontando l’utilizzo per promozione del territorio che comprende eventi e attività di valorizzazione culturale del territorio. Una misura nata dall’intuizione di riconoscere un ristoro ai Comuni che hanno subito, per anni, le conseguenze dell’impatto ambientale e mediatico negativo dell’area industriale siracusana. Ritornando all’Arpa, che grazie all’On. Carta ricordiamo ha ottenuto ben due milioni di euro, bisogna precisare che a fronte di questi fondi si è provveduto all’assunzione di sole quindici unità. Di fatto è stato usato solo la metà di quanto concesso. Capiremo presto, presso la commissione ambiente, come le somme nella loro interezza siano state impiegate e quali risultati siano stati raggiunti. Sul fronte della prevenzione sanitaria e del contrasto all’inquinamento poi, basterebbe analizzare l’Accordo di Programma tra Stato e Regione, le attività di monitoraggio ambientale e le prescrizioni del comune di Melilli previste dalle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), per rendersi conto di chi ha partecipato ai tavoli istituzionali e chi, invece, ha pensato bene di puntare su altre dinamiche politiche. Detto questo ribadiamo a Michele Mangiafico, ex presidente del Consiglio provinciale dell’UDC nonché nipote del sindaco di Priolo, che Grande Sicilia e l’On Carta sono pronti a confrontarsi in qualsiasi momento, con spirito di collaborazione e rispetto reciproco, per dissolvere qualsiasi dubbio in merito”.