Siracusa, zona Umbertina: confronto tra commercianti e il consigliere De Simone su sosta e ZTL

Si è svolto ieri all’Hotel Alfeo, un partecipato incontro tra i commercianti della zona Umbertina e il consigliere comunale Damiano De Simone. L’iniziativa è stata promossa da tre esercenti della zona – Giuseppe Ezechia, Aldo Messina e Gaetano Midolo – con l’obiettivo di aprire un confronto sulle criticità legate al nuovo piano della sosta e alla prevista estensione della ZTL.

All’incontro hanno preso parte numerosi commercianti e residenti, che hanno espresso preoccupazione per le possibili ripercussioni sul tessuto economico e sociale del quartiere. Al centro del dibattito, il timore che le nuove misure possano incidere negativamente sulle attività commerciali e sull’accessibilità dell’area.

Nel corso della riunione è emersa la volontà condivisa di costituire un comitato che possa elaborare una proposta alternativa o integrativa, capace di tenere conto delle esigenze delle imprese locali, incentivare i consumatori a frequentare la zona e, allo stesso tempo, garantire la vivibilità per i residenti.

La zona Umbertina, caratterizzata da un significativo valore turistico e storico, richiede – secondo quanto emerso dal confronto – un equilibrio tra le necessità di commercianti, cittadini e visitatori, nel rispetto del decoro urbano e della piena fruibilità degli spazi.

Il consigliere De Simone ha assicurato il proprio impegno a portare la questione nelle sedi istituzionali competenti, dichiarandosi disponibile a lavorare per una soluzione condivisa che tuteli gli interessi di tutte le parti coinvolte.