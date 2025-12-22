Siracusa, Ztl a Ortigia, oltre 200 cittadini e commercianti chiedono la revisione: “Così si svuota il centro storico”

Oltre 200 cittadini e commercianti di Ortigia hanno sottoscritto una petizione indirizzata al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e all’assessore alla Viabilità, Enzo Pantano, per chiedere una rivisitazione dell’attuale Zona a Traffico Limitato e per esprimere forte contrarietà alla sua estensione.

Nel documento, i firmatari parlano apertamente di “forte preoccupazione per il futuro delle attività economiche del centro storico”, denunciando una distanza crescente tra le normative adottate e i reali bisogni di chi vive e lavora quotidianamente a Ortigia.

Secondo i promotori della petizione, l’attuale assetto della ZTL avrebbe prodotto effetti negativi sulla mobilità urbana, contribuendo a ingorghi e congestionamenti nelle aree limitrofe e rendendo più complessi gli spostamenti quotidiani, senza una reale riduzione del traffico complessivo.

Ma è soprattutto l’impatto economico a destare allarme. Le restrizioni al traffico, si legge, penalizzano fortemente il commercio di prossimità, riducendo l’accessibilità al centro storico e scoraggiando cittadini e lavoratori che, dopo l’orario di ufficio, rinunciano a raggiungere Ortigia. Un sistema che – secondo i firmatari – finisce per favorire i centri commerciali facilmente raggiungibili, a discapito delle piccole e medie imprese, considerate la vera struttura portante dell’economia urbana.

“La città si definisce turistica – scrivono – ma di fatto non lo è ancora, e intanto si spopola”.

Nel testo si sottolinea anche la necessità di soluzioni sostenibili e calibrate, contestando l’applicazione di modelli generalizzati di ZTL che non tengono conto delle specificità del territorio e che non risolvono i problemi strutturali della mobilità.

Con la petizione vengono avanzate richieste precise. In primo luogo, una revisione delle politiche sulla ZTL, basata su studi approfonditi del traffico e sulle reali esigenze locali. Viene inoltre chiesto un maggiore coinvolgimento della cittadinanza, attraverso consultazioni pubbliche e momenti di confronto con residenti e operatori economici del centro storico.

Sul piano operativo, i firmatari propongono l’abolizione della ZTL durante la settimana lavorativa, per consentire a cittadini e lavoratori di raggiungere Ortigia anche nel tardo pomeriggio. Tra le richieste figurano anche il ripristino delle strisce blu lungo il periplo lato mare, la riapertura quotidiana del parcheggio della Marina e una rimodulazione degli orari della ZTL concentrata principalmente nel fine settimana.

Nel dettaglio, la proposta prevede l’attivazione della ZTL: il sabato dalle 17.00 alle 02 della domenica; la domenica dalle 11 alle 2 del lunedì.

Un compromesso che, secondo i promotori, consentirebbe di tutelare la vivibilità del centro storico nei momenti di maggiore afflusso, senza penalizzare la vita economica e sociale durante i giorni lavorativi.

“La ZTL – concludono – deve essere uno strumento per migliorare la qualità della vita urbana, non un ostacolo alla mobilità e alla vitalità economica della città”.