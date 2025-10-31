Siracusa, ZTL alla Borgata. Ortigia Cittadinanza Resistente replica al Comune: “PUMS non è un esercizio teorico”

Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente interviene duramente dopo le recenti dichiarazioni dell’assessore alla Mobilità Enzo Pantano e del sindaco Francesco Italia, secondo cui l’ipotesi di estendere la ZTL alla Borgata, contenuta nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), sarebbe soltanto “una riflessione teorica” priva di valore operativo.

“Il PUMS – si legge nella nota firmata dal portavoce Davide Biondini – non è un esercizio accademico, ma un atto di indirizzo strategico approvato dalla Giunta comunale. Ogni scenario contenuto nel Piano costituisce una scelta politica, non un’ipotesi astratta“.

Il Comitato sottolinea come il documento sia stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in base a quanto previsto dal D.M. 397/2017 e successive modifiche. “Dire che una misura “resta sulla carta” è una contraddizione – scrive Biondini – perché se è nel Piano, ha effetti politici e pianificatori concreti“.

Il gruppo critica anche la dichiarazione dell’assessore Pantano circa la volontà di effettuare “consultazioni preventive” con i residenti prima di introdurre nuove limitazioni al traffico. “Allora l’assessore spieghi come mai – prosegue la nota – tali consultazioni non sono mai state fatte con i cittadini delle aree più impattate, come Ortigia“.

Secondo il Comitato, la mancata partecipazione dei residenti nella fase di elaborazione e aggiornamento del PUMS rappresenta una violazione del principio di partecipazione pubblica obbligatorio, sancito dallo stesso D.M. 397/2017 e dalle Linee guida europee sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile. Anche se sul tema l’amministrazione comunale ieri ha ribadito che se fosse stata espressa una chiara volontà di avanzare una proposta di modifica alla Ztl, questa sarebbe stata preventivamente discussa con associazioni di categoria, comitati dei residenti e portatori di interesse.

Nella nota vengono ricordati anche alcuni interventi già realizzati o previsti in Ortigia, come il ponte ciclopedonale, la progettata passerella della Villetta Aretusa e la soppressione di posti auto nei lungomari, adottati – secondo il Comitato – “senza alcuna verifica sulla domanda di sosta o sull’impatto sulla qualità della vita dei residenti“.

“Se, come ammettono sindaco e assessore – conclude Biondini – l’ipotesi della ZTL alla Borgata non è mai stata realmente considerata, allora il processo di formazione e aggiornamento del PUMS risulta viziato alla radice“.