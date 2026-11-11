Siracusa, ZTL, De Simone (FI): “Accessi aperti dal lunedì al venerdì e con allerta gialla”

Attualità · Viabilità

Adeguare gli orari della ZTL di Ortigia alle esigenze del commercio di prossimità in vista dell’inverno. Lo chiede il capogruppo di Forza Italia, Damiano De Simone, proponendo il ripristino della libera fruizione dal lunedì al venerdì, come segnale di sostegno a chi contribuisce in maniera onerosa alle casse pubbliche.

“Condivido l’obiettivo di Ortigia isola pedonale per armonia, stabilità e decoro del centro storico – afferma De Simone a nome del gruppo consiliare -. Ma oggi manca un trasporto pubblico adeguato per residenti, commercianti e consumatori. Rimanendo a fianco di artigiani, commercianti e residenti, è necessario riequilibrare la gestione della ZTL”.

Secondo De Simone, una ZTL rigida anche in inverno, quando il commercio vive di clientela siracusana, penalizza chi tiene vivo il centro storico tutto l’anno. Il capogruppo chiede inoltre di rendere fruibili gli accessi a Ortigia già dall’allerta gialla della Protezione Civile regionale, per evitare disagi a chi vuole raggiungere il centro per acquisti.

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“Serve modificare l’ordinanza: oggi la decisione è a discrezione del comandante dei Vigili Urbani – conclude De Simone -. Deve diventare una regola chiara e automatica: allerta gialla, accessi aperti”.