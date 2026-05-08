Siracusa, Ztl di Ortigia: consegna merci anche nei giorni festivi

Con effetto immediato, la consegna delle merci in Ortigia negli orari di Ztl potrà avvenire anche nei giorni festivi. Lo prevede un’ordinanza pubblicata stamattina dal settore Mobilità e trasporti del Comune di Siracusa.

I fornitori delle attività commerciali del centro storico potranno effettuare le consegne in tutti i giorni festivi, nella fascia oraria compresa tra le 2 e le 10, utilizzando gli stalli dedicati dove potranno sostare per 30 minuti esponendo il disco orario. Restano immutate le regole per i giorni feriali, quando le merci possono essere recapitate, con le stesse modalità, dalle 2 alle 11 e dalla 15,30 alle 17.

La decisione è maturata dopo gli incontri con le categorie interessate avuti nei giorni scorsi dall’assessore alla Mobilità e trasporti Enzo Pantano.