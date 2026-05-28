Siracusa, Ztl di Ortigia, nuova piattaforma per i pass giornalieri: strutture ricettive chiamate a registrarsi entro il 7 giugno

Proseguono le attività propedeutiche all’attivazione della nuova piattaforma digitale per la gestione dei pass giornalieri di accesso alla Ztl destinata alle strutture ricettive. Ad oggi, nonostante i molteplici solleciti, solo il 50% delle strutture ricettive ha provveduto alla trasmissione dei dati tramite l’apposito modulo online necessario per l’abilitazione al sistema.

Le strutture ricettive che non hanno ancora provveduto alla compilazione del modulo online dovranno completare la trasmissione dei dati entro il 7 giugno 2026, al fine di consentire la corretta abilitazione alla piattaforma, la cui attivazione è prevista per giovedì 11 giugno 2026. Prima della data di attivazione, le strutture ricettive interessate riceveranno apposita comunicazione via e-mail contenente il link di accesso alla nuova piattaforma e il relativo manuale di utilizzo.

A decorrere dalla data di attivazione della nuova piattaforma, tutti gli strumenti attualmente in uso per la gestione dei pass Ztl (SimplePass, istanze online e moduli Google) saranno disattivati e non più operativi. I transiti in Ztl da parte degli ospiti per i quali non siano state comunicate le targhe tramite il nuovo portale saranno soggetti alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Tutte le strutture interessate che non hanno ancora compilato il modulo dovranno quindi provvedere con urgenza alla trasmissione dei dati, al fine di garantire la continuità del servizio.

Il modulo può essere compilato accedendo all’area personale del sito istituzionale comune.siracusa.it. Successivamente è necessario selezionare il percorso: “Istanza online” → “Settore Polizia Municipale”, quindi scegliere il modulo denominato “Abilitazione piattaforma rilascio pass ZTL – Strutture ricettive”.

Il modulo è inoltre raggiungibile direttamente cliccando qui, previa autenticazione tramite Spid o Cie.