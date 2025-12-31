Siracusa, Ztl in Ortigia: accesso vietato per la notte di Capodanno

Stanotte, ad eccezione dei mezzi autorizzati, l’accesso in Ortigia sarà proibito dalla mezzanotte alle 5 e dalle 11 alle 24.

Inoltre, nell’ambito della più generale regolamentazione della Ztl, fino al 31 marzo del 2026 tutte le operazioni di carico e scarico merci in Ortigia sono consentite fuori dalle aree pedonali e nei soli giorni feriali dalle 7 alle 10 e dalle 14 alle 16. Gli operatori dovranno utilizzare gli appositi stalli, dove potranno sostare per un massimo di 30 minuti ed esponendo il disco orario.